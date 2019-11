Vettel nemá pocit, že pět let s Ferrari byla ztráta času

Sebastian Vettel odjel za Ferrari pět sezón, což je stejně dlouho jako Fernando Alonso. Z hlediska počtu závodů za stáj z Maranella ho ale už překonal.

„Jsem ještě příliš mladý,“ řekl Vettel pro DPA. „Nemyslím si, že jsem byl okraden o pět let. Naopak. Jsem velmi vděčný a za posledních pět let jsem se toho hodně naučil. Vyzráli jsme jako tým. Jen doufám, že nepotrvá dalších pět let, než budeme moci sklidit, co jsme zaseli.“

Sebastian Vettel má 32. Teoreticky je ve věku, kdy se už blíží ke konci své kariéry. Podle něj ale věk není důležitý.

„Myslím, že věk pro nás není tak důležitý, jako je tomu v jiných sportech. Nakonec je to stejné pro všechny sporty: pokud jste dost dobří, jste ještě dost mladí.“

Vettel zatím neví, co bude dělat, až skončí se závoděním ve F1. „Ještě jsem o tom nepřemýšlel. Momentálně nemám v úmyslu skončit. Závodění si opravdu užívám, ale myslím, že je normální, že se v jistém okamžiku své kariéry, po 12 letech, podíváte dopředu a přemýšlíte, co by mohlo přijít dál.“

„Je důležité, aby se člověk mohl sám rozhodnout, že končí. Znamená to, že se je svým rozhodnutím spokojený a může si říct, že už to stačilo. Není ideální, když je to diktováno zvenčí. Pro mě je to jasné: pokud budu chtít skončit, tak to udělám a nevrátím se.“

