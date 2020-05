Vettel nemá moc možností, říká Horner. Red Bull dva alfa samce nechce

Sebastian Vettel opustil Red Bull na konci roku 2014, ale dodnes s ním má korektní vztahy. Jeho návrat do Milton Keynes je však velmi nepravděpodobný.

„Myslím, že je to značně nepravděpodobné,“ řekl Horner pro Sky Sports News.

„Máme dlouhodobou dohodu s Maxem. Alex odvádí dobrou práci. V týmu máme dobrou dynamiku. Zkušenost ukazuje, že dva alfa samci nedělají dobrotu. Sebastian je stále velmi konkurenceschopný závodní jezdec. Nemyslím si, že by pro náš tým bylo vhodné mít dvě alfy.“

„Jsme spokojeni s jezdeckou sestavou, kterou máme. Jsem si jistý, že nemá moc možností, jak dál, ale rozhodl se, že u Ferrari mu to nefunguje.“

Na dotaz, zda je možné, že Vettel odejde z formule 1, reagoval Horner: „Je to jeho volba. Je stále relativně mladý. Není to tak dávno, co mu bylo třicet. Pokud by se rozhodl zůstat, byl by velmi konkurenceschopný. Je to zcela na něm a nikdo kromě Sebastiana neví, jak se rozhodne. Má silné hodnoty, silnou integritu a jsem si jistý, že o tom bude dlouho a usilovně přemýšlet.“

„Ať už se rozhodne pokračovat, nebo ne, během svého času ve F1 toho dosáhl strašně moc. Je čtyřnásobný mistr světa, jeden z nejúspěšnějších jezdců všech dob.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson