Vettel nechápe, proč v britské kvalifikaci rychlostně nestačil

Kromě obou pilotů Mercedesu a Red Bullu skončil v sobotu před Vettelem i jeho týmový kolega z Ferrari Charles Leclerc, který odstartuje ze třetího místa.

„Alespoň jsem se zúčastnil. Neměl jsem ale rychlost. Obvykle od Q1 do Q3 zrychlujete, aniž byste něco dělali, ale to se dnes nestalo. Myslím, že v Q1 jsme byli stejně rychlí jako v Q3, bylo to trochu zvláštní. Neměl jsem ve voze dobrý pocit, což také nepomohlo,“ řekl Vettel.

Němec za Leclercem zaostává po celý víkend. V kvalifikaci byl Monačan rychlejší o téměř půl sekundy.

„Myslím, že odvedl skutečně dobrou práci, já na to teď nemám odpověď. Myslím, že je to rovnoměrně rozložené, všude trochu získával. Dnes odpoledne jsem skutečně neměl dobrý pocit a tady to trochu potřebujete, abyste poslali auto z jedné strany na druhou,“ dodává Vettel s očekáváním, že největším soupeřem Ferrari v závodě bude Red Bull.

„V závodě to nikdy není problém, normálně je to v pohodě. Mercedesy budou rychlé, myslím ale, že závodní rychlost vypadá dobře. Bude to tvrdá bitva mezi námi a red bully.“

Leclerc ve druhé řadě

Přestože mu pole position unikla o pouhých 79 tisícin, zařadil se Leclerc až na třetí místo. Nejrychlejší dvojice mercedesů se totiž vešla do šesti tisícin sekundy a na pilota Ferrari tak zbyla druhá řada.

Leclerc si ale myslí, že je Ferrari Mercedesu blíže, než očekávalo, přesto podle něj bude v závodě obtížné jim konkurovat.

„Když se podíváme na páteční závodní simulace, tak myslím, že bude velmi obtížné s nimi bojovat. Závodní rychlost (Lewise Hamiltona) byla velmi dobrá,“ řekl Leclerc.

Piloti Ferrari do závodu odstartují na měkké směsi, zatímco red bully, které na roštu oddělují třetího Leclerca a šestého Vettela, budou obuty do střední směsi.

„Také Red Bull se zdá být v závodním režimu velmi rychlý, takže to bude těžké. Je to trať, na které se celkem těžce předjíždí, takže když na startu získáme nějaké pozice, máme potom šanci je udržet.“

Leclerc byl přesto se svým kolem ve třetí části kvalifikace spokojen.

„V poslední zatáčce jsem mohl být trochu rychlejší, ale ne o moc. Celkově jsme velmi spokojeni s výkonností, jsme velmi blízko Mercedesu. Nečekali jsme to, mysleli jsme, že se tento víkend budeme trápit více. Od prvního tréninku se potýkáme s problémy v přední části vozu, bylo to také v kvalifikaci, ale možná už trochu méně,“ dodal.

Foto: Getty Images / Charles Coates