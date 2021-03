Vettel nebyl u Ferrari milován, říká Ecclestone a má obavy o mladého Schumachera

„Mnoho lidí neví, že Sebastian je velmi citlivý, rád se cítí milován a to se mu ve Ferrari nestalo, “ uvedl Ecclestone pro německý kanál Sport 1.

„To nejlepší, co můžete udělat, je zapomenout na minulost ve Ferrari. Je lepší zapomenout na roky u Ferrari. Pak můžete být opět silní.“

„Není to tak, že by byl zklamaný životem, nebo nechtěl být starým Vettelem. Bylo to prostě tak, že se potřeboval dostat zpět do vhodného týmu. Jsem si jistý, že je nyní ve správném týmu, kterému na něm záleží. Má tam předpoklady znovu ukázat starého Vettela. A věřím, že tam uspěje.“

Je mu líto Micka Schumachera

„Je to jméno, které musí být ve formuli 1, ale je mi ho trochu líto, protože má skvělé vlastnosti, s nimiž by mohl dosáhnout více, než s lidmi, se kterými je teď. Nejsem si jistý, že se tam toho může tolik naučit.“

„Nebude tam mít nikoho, kdo by ho mohl hodně naučit. Je na to sám. Ideálním týmem pro Micka by byl tým jako Red Bull, který má dovednosti vyhrávat závody a lidi, kteří ho mohou správně podporovat.“

„Jeho výkon ve formuli 2 byl skvělý, ale s jeho současným týmem nebude snadné to zopakovat.“