Vettel nebude jen jezdec. Vlastní akcie Astonu Martin

Z Racing Pointu se stane Aston Martin. Lawrence Stroll není jen majitelem (nebo spíše spolumajitelem) týmu ve formuli 1 ale investoval také do automobilky. Tým ve formuli 1 má být mnohem více Astonem Martin než je Sauber Alfou Romeo.

Podle Motorsport.com je Sebastian Vettel držitelem akcií firmy Aston Martin Lagonda Global Holdings plc.

Podrobnosti nejsou známy. Není jasné, kolik akcií Vettel vlastní a dokonce ani to, zda je dostal jako součást dohody o přestupu (tedy jako náhrada části mzdy), nebo zda si je koupil sám jako projev důvěry v projekt. V případě Vettela by nebyl překvapením ani druhý scénář.

„Myslím, že si každý může se svými penězi dělat, co chce,“ řekl Vettel. „Pokud vím, Aston Martin je veřejně obchodovatelná společnost a každý do ní může investovat. Pokud se ptáte, zda mám akcie ve společnosti, tak mám, ale myslím si, že je to druhořadá věc a nebudu o tom mluvit.“

Podíl v Astonu má také Mercedes (5 %) a menší balík akcií drží také Toto Wolff.