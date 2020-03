Vettel naznačil, čemu by se mohl věnovat po konci kariéry ve F1

Vettel měl původně v plánu studovat na vysoké škole strojní inženýrství, nakonec dal ale přednost závodní kariéře. S Red Bullem se stal čtyřnásobným mistrem světa formule 1, než v roce 2015 zamířil k Ferrari.

Na konci letošní sezóny mu vyprší aktuální smlouva, o té nové však již s Ferrari začal jednat.

Během čekání na začátek letošní sezóny, které zapříčinila pandemie koronaviru, Vettel odpovídal na dotazy fanoušků. Při té příležitosti řekl, že až pověsí závodní helmu na hřebík, rád by se začal věnovat oblasti strojírenství.

„Než jsem začal svou profesionální kariéru, tak jsem po dokončení střední školy plánoval jít na vysokou školu a studovat tam strojní inženýrství,“ řekl Vettel.

„Možná nad tím mohu popřemýšlet. Mezitím jsem se ale začal zajímat o spoustu dalších věcí, stále je to ale něco, co mě fascinuje, vědět a pochopit, jak věci fungují,“ řekl.

„Rozhodně se snažím pochopit, co se děje v našem autě, kolem jeho vývoje a jak to jde všechno dohromady. To by mohlo být něco do budoucna.“

Dostal také otázku, zda by svému mladšímu já dal nějakou radu před prvním závodem ve F1 ve Velké ceně USA v roce 2007. „Nerad bych (sobě) dával žádné rady. Myslím, že všechno, co se stalo, se stalo z nějakého důvodu,“ odpověděl.

„Mám samozřejmě velké štěstí, že jsem měl zatím takovou kariéru. I když během ní byly těžké časy, myslím, že vždy má člověk schopnost vrátit se silnější.“

Foto: Getty Images / Quinn Rooney