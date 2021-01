Vettel mohl jezdit za Red Bull, říká Marko. Načasování tomu ale nepřálo

Ferrari v květnu oznámilo, že už se Sebastianem Vettelem nepočítá. Okamžitě se rozjely spekulace o budoucnosti čtyřnásobného mistra světa. Spekulovalo se, zda Vettel ve F1 skončí, nebo zda sežene sedačku jinde. Red Bull jeho návrat odmítal. Helmut Marko Vettelovi doporučoval si vzít rok volna.

„Bylo jasné, že Sebastiana čeká další těžká sezóna s Ferrari,“ řekl Marko pro F1-Insider.com. „Nechtěl jsem, aby jednal ukvapeně, ale aby počkal. Bylo mi jasné, že se v roce 2022 situace na trhu s jezdci zásadně změní. Například jsem si byl jistý, že v Mercedesu bude volné místo. Ale nejen tam.“

„Obecně jsem Sebastianovi doporučil, aby si vzal volno. Zahrnul jsem do toho i Red Bull. Chtěl jsem jen to, aby byl na trhu ve správný čas, aby mohl přijmout tu nejlepší možnou nabídku. Především jsem nechtěl, aby se čtyřnásobný mistr světa rozloučil s formulí 1. Nechtěl jsem to jako přítel, ani jako člověk z Red Bullu.“

„Když Ferrari informovalo Sebastiana o ukončení spolupráce, nebylo pro sezónu 2021 volné místo. V tu chvíli jsme byli přesvědčeni, že se Albon bude vyvíjet pozitivně a že v příští sezóně ukáže svůj plný potenciál. Tehdy jsem dal Sebastianovi přesně tuhle zprávu. Bohužel se časem ukázalo, že jsme se mýlili. Když jsme začali hledat nového jezdce, Sebastian už podepsal smlouvu s Astonem Martin.“

„V našich řadách jsme neměli nikoho, kdo by byl připraven přijmout takovou výzvu a přiblížit nám zisk titulu. V této situaci byla jen jedna možnost, proto jsme si vybrali Péreze.“

Je však otázkou, zda by Red Bull skutečně angažoval Vettela, pokud by byl volným jezdcem. Vloni totiž Marko v jednom z rozhovorů uvedl, že si Red Bull nemůže Vettela finančně dovolit a ani nechce dvě velké hvězdy v jednom týmu.

Marko je rád, že Vettel nakonec podepsal s Astonem Martin. „Je to kultovní značka, úzce spolupracuje s Mercedesem a také sportovní perspektiva je slibná. Rozumím mu, i když osobně bych vyčkal.“