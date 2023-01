Vettel má předpoklady pro to, aby působil ve vedení týmu F1, míní jeho bývalí šéfové

Christian Horner z Red Bullu a Mike Krack z Astonu Martin si myslí, že čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel má dobré předpoklady k tomu, aby se prosadil v managementu některého z týmů F1.

Zatím není jisté, čemu se bude Sebastian Vettel věnovat po kariéře závodníka formule 1, kterou ukončil vloni po více než patnácti letech.

Hlasy z padoku však hovoří o tom, že by se 35letý Němec mohl jednoho dne stát členem vedení některé ze stájí F1. Podle jeho bývalých šéfů na to má dobré předpoklady a ví, jak má fungovat tým, aby byl úspěšný.

„Je to skvělý člověk. Chápe hodnotu lidí a jejich přínos k úspěchu,“ citoval oficiální web F1 šéfa týmu Red Bull Christiana Hornera, ve kterém Vettel strávil šest sezon a oslavil čtyři mistrovské tituly.

„Myslím, že v posledních letech se z něj stal i poradce některých jezdců. Opravdu záleží na tom, čemu se chce věnovat. Je to jeden z těch, kteří jsou až nepříjemně dobří ve všem, co si vyberou. Jsem si jistý, že kdyby si vybral tuto cestu, byl by velmi dobrý,“ myslí si Horner.

Podobného názoru je i šéf Astonu Martin Mike Krack, ve kterém Vettel působil ve svých posledních dvou sezonách.

„Nevím, jestli má zájem to dělat. Myslím si ale, že má osobnost a všechny dovednosti, které jsou k tomu podle mě potřeba,“ uvedl Krack.