Vettel má po přestupu k Astonu Martin problémy přizpůsobit se řízení nového vozu

Čtyřnásobný mistr světa F1 po šesti letech opustil Ferrari a pro letošní sezónu se připojil k Astonu Martin, na který se přejmenoval bývalý tým Racing Point.

Vettel má za sebou předsezónní testy s novým týmem a po třech dnech v Bahrajnu vyjmenoval hlavní oblasti, ve kterých se podle svého názoru musí ještě zlepšit.

„Je to o poznávání lidí, protože je důležité pochopit, co mají na mysli. U auta se dá mluvit o spoustě různých věcí,“ říká Vettel.

„Řízení vozu je trochu odlišné, protože je to jiná jednotka. Každý vůz F1 má samozřejmě posilovač řízení, ale každý posilovač řízení je nastavený trochu jinak, což na vás působí trochu jiným dojmem. Když řídíte, máte volant v rukou, a to je zpětná vazba, kterou dostáváte.“

Koncept vozu Aston Martin je zcela odlišný od toho, na co byl Vettel zvyklý u Red Bullu a Ferrari. Menší podélný sklon, tedy rozdíl ve světlé výšce podlahy mezi přední a zadní nápravou je další věc, které se Vettel musí přizpůsobit.

„Vůz má odlišnou filozofii. Je to jiný tým a jiné auto, takže se i trochu jinak řídí. Chce, abyste ho řídili jinak, navíc je i jiná pohonná jednotka. Nebudu detailnější, protože nemyslím, že je správné to srovnávat na veřejnosti, ale tyto věci se liší a je třeba si na ně zvyknout.

„Také prostředí uvnitř vozu z hlediska pohodlí je odlišné. Pedály i sedačka jsou trochu jiné. Jsou to drobnosti, ale dohromady mají tyto věci kumulativní účinek.“

Zcela odlišný koncept vozu ale Vettel považuje za úžasnou zkušenost.

„Řekněme, že to pro mě bylo velmi zajímavé. Není to jen o jedné věci. Není to tak, že máte vůz s vyšším podélným sklonem, snížíte jej a máte Mercedes. A jste v Mercedesu, zvýšíte podélný sklon a řídíte Red Bull. Tak to není, je to mnohem, mnohem komplexnější. Je tam více elementů, které se musí spojit.“