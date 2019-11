Vettel lituje svého přístupu, Bottasovi pomohlo nastavení

Vettel závěrečný sektor okruhu v Austinu při svém prvním pokusu v Q3 neprojel zcela naplno, protože si byl jistý svým budoucím zlepšením v pokusu závěrečném.

Pro závěrečné kvalifikační pokusy se však na trati zhoršily podmínky a z první šestky jezdců již nikdo nedokázal vylepšit svoji pozici. Německý pilot italské stáje tak zůstal pouhých dvanáct tisícin sekundy za ziskem pole position.

Čtyřnásobný mistr světa po skončení kvalifikace novinářům přiznal, že je těžké akceptovat takto těsnou porážku.

„Byla to velmi pěkná kvalifikace, řídit auto dnes odpoledne bylo vážně zábavné. Skončil jsem ale jen velmi těsně za pole position na špatné straně rozestupů, takže hádám, že Valtteri se dnes bavil o něco více,“ cituje hořké Vettelovo vyjádření server motorsport.com.

„Měl jsem velmi dobré první kolo, jen v posledním sektoru jsem zaznamenal nějakou ztrátu. Možná jsem k tomu přistoupil trochu moc konzervativně. Chtěl jsem si být jistý, že kolo dokončím. Věřil jsem, že se ve druhém kole dokážu zlepšit.“

„Naneštěstí jsem se ale nezlepšil, takže můj plán nevyšel. Celkově to bylo dobré. Myslím si, že během závodu budeme silní. Dnes jsem měl z auta mnohem lepší pocit než včera, což je to, co jsme potřebovali.“

Bottasovi pomohla změna nastavení

Valtteri Bottas neodstartoval v pátek závodní víkend GP USA příliš jistě, nakonec ale může slavit zisk pole position. Za Finovým zlepšením může také stát změna nastavení jeho Mercedesu.

„Mám z toho velkou radost. Na začátku Q3 se mi povedlo pěkné kolo. Je to dobrý pocit, zajet na takové trati takové kolo.“

„Včerejšek byl zrádný, spousta věcí na mém voze nebyla v pořádku. Podařilo se nám ale odhalit veškeré příčiny problémů, dnes ráno se už poté dobře pracovalo s vyladěnými detaily a s dobrými časy.“

„Věděl jsem, jak poskládat vše dohromady. Mám dobrý pocit z toho, že se mi to povedlo v Q3.“

Pro prodloužení souboje o titul mistra světa do Brazílie potřebuje Valtteri Bottas bezpodmínečně vyhrát. Fin je před nedělním závodem sebevědomí, protože věří závodnímu tempu Mercedesu.

„Již mnohokrát jsme viděli, že v neděli býváme velmi konkurenceschopní. Proto je dobré, že tady budu startovat z pole position.“

„V několika zatáčkách je tady pro vozy v závěsu obtížné následovat monopost vpředu a my máme dobré tempo. Jen na to se budu zítra soustředit. Zatím je za námi jen velmi malá část víkendu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson