Vettel kritizuje současné i budoucí motory a paliva. F1 by měla být zelenější

„Jistě, a myslím, že to platí, protože formule 1 není ekologická,“ odpověděl Vettel pro Motorsport.com na dotaz, zda existuje rozpor mezi jeho ekologickými myšlenkami a prací jezdce F1.

„Myslím, že žijeme v době, kdy máme inovace a možnosti, jak pravděpodobně udělat formuli 1 také ekologickou, a přitom neztratit nic z té podívané, vzrušení, rychlosti, výzvy a vášně.“

„Máme tady tolik chytrých lidí a inženýrské síly, že bychom mohli přijít s řešením. Ale současné předpisy... myslím, že jsou velmi vzrušující, motor je super výkonný, ale je k ničemu.“

Podle Vettela jezdí F1 s motory, které nejsou v běžných autech a ani nikdy nebudou.

„Proto si můžete položit otázku: jaký to má význam?“ Podle Vettela se diskutuje o změnách, které by mohly F1 v tomto ohledu posunout. Vettel ale není příliš velký optimista.

„Pokud nepřijdou, myslím si, že formule 1 zanikne. A pravděpodobně právem.“

„Jsme ve fázi, kdy víme, že jsme udělali chyby, a nemáme čas dělat chyby dál.“

Formule 1 nyní dokončuje diskuse ohledně pohonných jednotek, které do F1 přijdou v roce 2026. V plánu je, že F1 bude jezdit na laboratorně vytvořené palivo z bioodpadu, ale Vettel si myslí, že takový směr je špatný.

„Nejsem odborník na všechna paliva, ale budu spíše příznivcem syntetických paliv než biopaliv. U biopaliv samozřejmě musíte odněkud získávat uhlík a myslím, že tam mohou nastat nějaké problémy nebo komplikace.“

„Myslím, že je rozhodně správné, aby formule 1 usilovala o nalezení způsobu, jak v budoucnu najít obnovitelná paliva nebo vzorec pro syntetická paliva nebo využití syntetických paliv.“

„Máme motor na příští rok a ve voze budeme mít pouze 10 procent e-paliva, což z technologického hlediska není žádná revoluce. Stejné palivo si již několik let můžete koupit u pumpy jako zákazník po celém světě. Takže to není žádná novinka.“

„Nemyslím si, že to odpovídá ambicím, jaké má formule 1, aby byla technologickým lídrem. Spíše reagujeme, než abychom byli proaktivní a udávali směr.“

Nové pohonné jednotky přijdou v roce 2025 nebo spíše 2026. Do té doby bude vývoj těch současných zmrazen.

„Myslím, že to náš sport dostane pod obrovský tlak, protože během těch pěti let bude snad na celém světě aplikována spousta změn a pod tlak se dostanou věci, které dosud žádnou změnu neaplikovaly.“

Vettel si myslí, že lepší cestou pro F1 by bylo, kdyby povzbudila své nejlepší inženýrské mozky k vytvoření udržitelnějšího paliva, které by pomohlo snížit znečištění vypouštěné více než miliardou automobilů poháněných spalovacími motory, které budou na světových silnicích ještě mnoho let.

„Mám pocit, že bychom mohli využít naše zdroje, to znamená inteligenci, kterou formule 1 disponuje, všechny ty chytré lidi, zdroje, zařízení a také peníze, které formule 1 může utratit.“

„Nezapomínejme, že jsme posledních téměř 10 let strávili s motorem, který je superúčinný a vymáčkli jsme z něj spoustu výkonu, ale pro běžného člověka na silnici a další generace aut nemá v podstatě žádný význam. Na druhou stranu ale stál obrovské náklady.“

„Každý výrobce v těchto letech vynaložil na vývoj tohoto motoru více než jednu miliardu. Tyto peníze se dají znovu najít, nebo je část z nich k dispozici, aby se snad prosadily ty správné cíle.“

„Takže tady sedím a říkám: Nevím, jaké konkrétní řešení je nejlepší, ale mám pocit, že bychom to měli začít realizovat teď, ne diskutovat dalších pět let a mezitím pět let nic nedělat.“