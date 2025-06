Vettel jedná o návratu k Red Bullu

Mohl by Sebastian Vettel opět obléknout barvy Red Bullu? Pokud se tak stane, půjde o týmové tričko a ne o závodní overal.

Sebastian Vettel odešel z F1 na konci roku 2022, kdy skončil u Astonu Martin. Jeho návrat do závodní sedačky je velmi nepravděpodobný. Už delší dobu ho vyhlížíme alespoň za volantem hypercaru ve WEC. Kromě testu s Porsche ale zatím ani tam nedošlo k žádnému pohybu, což je škoda.

Je ale možné, že Vettela uvidíme v týmové roli. Spekuluje se o něm jako o možném nástupci Helmuta Marka.

„Už se objevilo několik titulků... s Helmutem stále vycházím velmi dobře a bavíme se o tom,“ řekl Sebastian Vettel pro ORF.

„Jednání zatím nejsou příliš intenzivní a nejdou do hloubky, ale může to být něco, v čem mohu hrát nějakou roli, ale v jaké podobě, to se ukáže.“

„Musím se ;přiznat, že v posledních letech jsem k F1 neměl moc blízko, ale myslím, že Marko ví, co dělá – a ať se děje, co se děje, pořád se od něj můžete hodně naučit.“

„Několikrát řekl, že skončí, ale pořád je tady. Přál bych si, aby zůstal ještě dlouho, ale jednou odejde – a on to ví. Je to obrovský realista, dokáže věci velmi dobře posoudit a bude vědět, kdy nastane ten správný čas.“