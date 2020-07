Vettel je připraven poslechnout týmové příkazy. Leclercovi ale život neusnadní

„Myslím, že jsem se vždy snažil integrovat do týmu a to samé platí i pro Ferrari,“ řekl Vettel.

„Chcete mít úspěch na trati a dáváte si pozor na svůj vlastní výsledek, ale nakonec jezdíte také za tým. Letos je na to těžké odpovědět, protože nevíme, jaký typ sezóny je před námi. Zatím třeba nevíme, jak jsme konkurenceschopní. Pokud by však taková situace nastala a měla by smysl, pak si myslím, že očekáváte, že si oba jezdci pomohou.“

„Nemyslím si, že to nějak souvisí s tím, že moje smlouva vyprší a já opustím tým. Ale jak jsem řekl... samozřejmě závodíte sám za sebe. Nebudu se tedy Charlesovi snažit usnadnit život na trati a nebudu ho pouštět. V minulosti jsme spolu bojovali a budeme v tom pokračovat.“

Podle Vettela je nesmysl letošní sezónu odepisovat, i když Ferrari zatím podle svého vlastního hodnocení na soupeře ztrácí.

„Od dne, kdy jsem přišel, jsme zkoušeli společně bojovat o šampionát. Nevyhráli jsme šampionát, takže v tomto ohledu, když se podívám zpět, můžete říct, že jsem selhal, že jsme selhali. Stanovili jsme si jasný cíl, kterého jsme chtěli dosáhnout. A pravdou je, že až do tohoto okamžiku jsme to nedokázali.“

„Stále máme před sebou tuto sezónu. Je to taková podivná sezóna, podivný začátek bez fanoušků, bez lidí tady. Myslím, že je nemožné přesně vědět, co nás čeká. Řekl bych, že je předčasné všechno odepsat. Ale když se podívám zpět, myslím, že nám tu a tam něco chybělo. Nikdy jsme nedali dohromady balíček, který by byl dost dobrý do konce roku, abychom bojovali o šampionát.“

Podle Vettela mělo Ferrari po část roku občas dobrý balíček. „Ale pak se ztráta zvětšovala a myslím, že jsme v těch letech byli Mercedesem a Lewisem zcela jasně poraženi. Nakonec je to docela jednoduché. Nebyli jsme dostatečně rychlí, náš balíček nebyl dost dobrý a jako tým jsme nebyli tak silní jako Mercedes.“

