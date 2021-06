Vettel je nadšený ziskem prvních stupňů vítězů pro Aston Martin

Čtyřnásobný mistr světa do svého nejlepšího závodu sezóny startoval až z jedenácté pozice. Vettel využil problémů všech soupeřů, defektu Maxe Verstappena, probrzdění Lewise Hamiltonu a získal své první stupně vítězů po přestupu z Ferrari do Astonu Martin.

„Myslím, že to (pro tým) znamená hodně. Byl to pro nás náročný začátek (sezóny) a myslím, že to byl skvělý závod. Měli jsme dobrou rychlost, to bylo klíčové. Měl jsem dobrý start, hned jsem získal několik pozic a jakmile všichni zajeli do boxů, staral jsem se o pneumatiky,“ řekl Vettel.

„Měl jsem opravdu dobrou rychlost a pozdější zastávkou v boxech jsem předjel Júkiho (Cunodu), pak mi vyšel skvěle restart, kde jsem získal další dvě pozice. Měli jsme čerstvější pneumatiky, což mi pomohlo v jejich zahřívání.

„Skvělý den. Jsem nadšený, je to skvělé. Stupně vítězů jsme před příjezdem sem nečekali. Už v pátek to bylo dobré, včera nám to úplně nevyšlo, ale o to to dnes bylo sladší.

„Z pohledu strategie je samozřejmě vždy lepší startovat vysoko, ale nové pneumatiky pro start samozřejmě nebyly na škodu, protože ostatní už měli (s pneumatikami) zajetá nějaká kola v kvalifikaci. Pomohlo nám to jet déle, opravdu dobře jsme se ale starali o pneumatiky a myslím, že to bylo klíčové. Plus závodní rychlost, kterou jsme měli.“

Strolla vyřadil defekt

V průběhu závodu se staly dvě velmi podobné nehody. Lance Stroll z Astonu Martin i v té době vedoucí Max Verstappen z Red Bullu dostali defekt zadní pneumatiky při jízdě po dlouhé cílové rovince. Pro oba skončil závod nárazem do zdi.

„Jsem frustrovaný, že jsem nedokončil závod, ale jsem v pořádku. Byli jsme na cestě k zisku velkého množství bodů tím, že jsme jeli mnohem delší první stint a předjeli bychom spoustu vozů,“ řekl Stroll.

„Rozhodnutí startovat na tvrdé sadě bylo správné, protože jsme v průběhu prvního stintu měli dobrou rychlost a závod nám vycházel. Nejsem si jistý, co způsobilo můj smyk na rovince, protože tam nebyl žádný náznak problému, takže se na to musíme podívat.“