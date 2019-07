Vettel je na dobré cestě stát se týmovou dvojkou, říká Ralf Schumacher

„Sebastian teď musí být opatrný,“ řekl Ralf Schumacher pro Sky. Podle Schumachera je nyní „Vettel na dobré cestě, aby se stal číslem 2.“

„Dva mladí jezdci bojují, ale jeden ze starších to nedokáže.“

Do Vettela se pustil také italský tisk. „Vettelova katastrofa. Nehoda s Verstappenem,“ píše Gazzetta dello Sport. „Je mi líto, že šampión jako Vettel, potrestaný desetisekundovou penalizací, ukázal, že není jezdcem, jakého Ferrari chce, Teď je jasné, že něco uvnitř něj už nefunguje.“

Il Giornale k tomu dodává: „Vettelova sezóna je stále katastrofální, kolísavá a neuspokojivá. Možná jedna z nejnegativnějších v jeho kariéře.“

Italský tisk naopak chválí Leclerca, kterého označuje za budoucího šampiona a píše, že si pódium svým výkonem jednoznačně zasloužil.

Vettela se naopak zastal vítěz závodu Lewis Hamilton. „Je to jeden z velikánů tohoto sportu a vrátí se silnější, tím jsem si jistý,“ uvedl Hamilton pro DPA. „Skvělí sportovci to dělají a on je jedním z nich.“

Foto: Getty Images / Charles Coates