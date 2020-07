Vettel: Ferrari je tento týden úplně jiné

Charles Leclerc (12./9.)

Monačan naznačuje, že se u italského týmu může blýskat na lepší časy.

„Myslím, že ke konci tréninku jsme přišli na to, jak být silnější s vyšším množstvím paliva. To je rozhodně pozitivní. Uvidíme, jak to bude po zítřku, a také uvidíme, jestli se zlepšíme i s lehkým vozem,“ řekl Leclerc.

Sebastian Vettel (10./16.)

SF1000 bylo v Rakousku slabé, ve Štýrsku to ale prý už bude lepší. Co na tom, že se jede na stejném místě. Podle Vettela udělalo Ferrari kus práce a rudé vozy jsou silnější.

„Hned od začátku to bylo úplně jiné auto, nakonec se mi ho i docela podařilo zkrotit. Nemůžu to úplně srovnávat s minulým týdnem, je to úplně jiné auto. Doufám, že to tak bude pokračovat. Když se podíváte na výsledky, nevypadá to moc hezky, navíc se moje nejlepší kolo nepočítalo.

Dá se ale čekat, že zítra bude pršet, a pro mokrou kvalifikaci jsme připraveni. Pro nás je hlavní soustředit se na vylepšení, která jsme sem přivezli. Jdeme krok za krokem a zatím to vypadá pozitivně.

Ještě musíme najít optimální výkonové okno našeho vozu. Hodně jsem se zaměřoval na brzdy a ještě se mi nepovedlo chytit správný rytmus. Ale cítím se mnohem lépe,“ řekl Vettel.