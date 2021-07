Vettel dostal za zdržení Alonsa penalizaci třech míst. Vyšetřování byli také Bottas a Sainz

Fernando Alonso se do třetí části kvalifikace nedostal. Do závodu odstartuje až ze 14. místa. Při průjezdu poslední zatáčkou ho zdržel Sebastian Vettel. Ten se mu sice hned omluvil, ale to už Alonsovi nepomohlo.

Sebastian Vettel můsel kvůli incidentu 50 minut po kvalifikaci před sportovní komisaře, kteří ho za zdržení Alonsa potrestali penalizací třech míst. Na startu klesne z osmého na jedenácté místo. Vettel také obdržel trestný bod. Celkem jich má šest.

„Přišli jsme o možnost být pátí, šestí na startovním roštu a mít jiný závod,“ řekl Alonso pro Sky Sports F1. „Myslím, že zítra body nezískáme. Takže ať už dají ostatním jakýkoli trest, nikdy to nebude stačit. Tak to prostě je.“

„Myslím, že to bylo od lidí vpředu velmi špatně zvládnuté. Jsem zklamaný, protože si myslím, že jsme dnes měli potenciál. V kvalifikaci to bylo naše pravděpodobně nejlepší auto sezony a my jsme ho nevyužili na maximum.“

„Viděl jsem ho velmi pozdě,“ řekl Sebastian Vettel o Alonsovi. „Takže jsem toho nemohl moc udělat. Myslím, že to byla chyba jezdců před námi, kteří prostě pořád přeskakují pořadí. Nemyslím si, že je to správné a není to, na čem jsme se tak nějak dohodli.“

Vyšetřováni také Bottas a Sainz

Před sportovní komisaře museli také Valtteri Bottas a Carlos Sainz a to za pomalou jízdu mezi 9. a 10. zatáčkou. Jezdci jsou zvyklí v závěru kola zpomalit a udělat si před nájezdem do měřeného kola místo před soupeřem. Michael Masi ale už ráno varoval, že podobný postup nebude tolerován.

Ani jeden z jezdců ale potrestán nebyl.