Vettel do WEC? Americký miliardář mu nabízí sedačku pro Le Mans

Glickenhaus vstoupí do vytrvalostního mistrovství světa WEC příští rok se dvěma novými vozy SCG 007, které budou závodit v nové třídě Le Mans Hypercar.

Zakladatel americké značky James Glickenhaus vydělal nemalé jmění jako filmový producent a režisér, podílel se třeba na filmu Ochránce z roku 1985 s Jackiem Chanem v hlavní roli, a své finanční prostředky začal investovat do automobilů.

Založil vlastní značku Scuderia Cameron Glickenhaus, mezi jeho blízké přátele se řadí bývalý prezident Ferrari Luca di Montezemolo a jeho vozy závodily v prestižní čtyřiadvacetihodinovce na Nürburgringu Nordschleife.

Teď leží před sedmdesátiletým automobilovým nadšencem další cíl. Boj o titul mistra světa WEC proti Toyotě a start ve slavném Le Mans, poprvé už příští rok. Pro nový závodní program nyní shání jezdce do posádek obou vozů a rád by přilákal i hvězdu formule 1 Sebastiana Vettela.

„Pokud bude jednou Sebastian chtít přijít a jet pro nás v Le Mans, tak pro něj budeme mít sedačku. Jen si nemůžu dovolit platit mu tolik jako Ferrari,“ uvedl Glickenhaus pro dyler.com.

„Je to chlap ze staré školy, a to se mi líbí. Dříve tady byli jezdci jako Mario Andretti, Mark Donahue, Graham Hill nebo nedávno Fernando Alonso, který závodil v F1, v Indy 500 a ve sportovních vozech během jediného roku.“

„Takže jestli si to bude chtít Sebastian zkusit a jet pro mě tenhle závod, budu více než rád, že je součástí mého týmu.“

Podle Glickenhausova názoru se Ferrari nechovalo vůči Vettelovi úplně nejlépe. Němec italskou stáj po této sezoně opustí a u Scuderie ho nahradí Carlos Sainz junior.

„Zdá se, že ve Ferrari je zaběhnutá tradice špatného chování k jezdcům, což není úplně příjemná věc.“

„Neznám podrobnosti o vnitřním prostředí u Ferrari. Jako vnějšímu pozorovateli je mi ale jasné, že se u nich dlouhodobě nezachází s jezdci dobře. A tato tradice sahá až k Enzovi, když byl ještě starý pán na živu,“ pustil se Američan do italské značky.

Kromě poměrů u italské stáje se Glickenhausovi nelíbí ani současné závody formule 1.

„Formule 1 mě příliš nezajímá. Start je ok, finiš je v pořádku, ale vše mezi tím je jen procesí.“

„Navíc mi úplně nesedí vidět lidi žijící v bublince šampaňského, zatímco F1 závodí v nějaké bizarní zemi s diktátorským režimem.“

Nabídka od Glickenhause leží na stole, otázkou však je, jestli by se chtěl Vettel do výzvy jménem Le Mans pustit už příští rok. Němec se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že by rád setrval ve formuli 1. Vettelovi se také nabízí cesta Fernanda Alonsa. Ten si od formule 1 odpočinul u Toyoty ve WEC, stal se mistrem světa, dvakrát vyhrál Le Mans a do „královny motorsportu“ se příští rok vrátí.