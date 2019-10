Vettel chválí Mercedes za perfekcionismus

Podle Sebastiana Vettela jsou výkony Mercedesu v roce 2019 „téměř zcela perfektní“. Německý čtyřnásobný mistr světa se k pochvalnému vyjádření uchýlil poté, co si Mercedes zajistil další titul v poháru konstruktérů.

Kromě toho, že Mercedes získal šestý pohár konstruktérů v řadě, má německá tovární stáj rovněž jisté, že získá i jezdecký titul. V celkovém pořadí už se totiž mistrem světa může stát pouze Lewis Hamilton nebo jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

Mercedes položil základy pro úspěšnou sezónu 2019 již v jejím úvodu, kdy získal pět doublů v řadě. Teprve v Monaku získaly monoposty Mercedes „pouze“ první a třetí místo.

„Samozřejmě nemůžeme vědět, co přesně dělají, při vnějším pohledu se ale dá usuzovat, že jsou velmi blízko k absolutně perfektnímu stavu pokaždé, když vyjedou na trať. Jsou velmi konzistentní a nedělají téměř žádné chyby,“ cituje Vettela web crash.net.

„Když si zajistíte titul v poháru konstruktérů už čtyři závody před koncem sezóny, tak to znamená, že jste v mnoha věcech lepší než ostatní.“

„Můžete si říkat, že jejich auta prostě fungují lépe než ta naše, jenom v tom to ale není. Je to velké týmové úsilí. Myslím si, že i my máme ty správné ingredience, správné zapálení pro věc, máme know-how, ale prostě musíme celkově lépe pracovat,“ myslí si Vettel, který tak poukazuje na německou preciznost, které vede Mercedes k úspěchům.

„V našem případě se jedná o mnoho drobností. Není to o tom, že bychom měli zlepšit jednu konkrétní věc. Každý z nás musí pracovat o něco lépe, to je ta cesta, která by nás mohla dostat na vyšší úroveň.“

