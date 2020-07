Vettel čekal od Ferrari na mokru více

Ani mokré podmínky, při kterých se většinou smažou rychlostní rozdíly vozů, nepomohly zvýšit šance Ferrari na dobrý výsledek. Maximem pro Scuderii nakonec byl těsný Vettelův postup do závěrečné Q3, kde ale zajel nejpomalejší čas se ztrátou 2,4 sekundy na Lewise Hamiltona.

„Upřímně, ano,“ odpověděl Vettel na dotaz, zda očekával, že se mu na mokru bude dařit lépe. „Byla to pro nás náročná kvalifikace. Měli jsme problém přimět pneumatiky fungovat a nyní se na to musíme podívat. Obzvlášť na konci Q2 a v Q3 jsem se potýkal s aquaplaningem,“ dodal.

„Nebylo to ideální. Musíme se ujistit, že jsme se z této kvalifikace naučili maximum a vzít si to do další mokré jízdy. Zítra by mělo být sucho, což je jiné. Zítra budeme bojovat a zkusíme vše.“

Leclerc se nedostal do Q3

Mezi nejlepších deset pilotů stejně jako před týdnem v kvalifikaci na Red Bull Ringu nepostoupilo jedno ferrari. Tentokrát byl za jeho volantem Charles Leclerc, který dnes skončil jedenáctý. O možnost zlepšit čas Monačan přišel, když déšť na konci Q2 zesílil.

„Bohužel začalo pršet, když jsme vyjeli na druhé sadě. Hlavním problémem dnes ale bylo, že jsme nebyli dostatečně rychlí. Nemohli jsme toho moc dělat. Ztratili jsme 1,8 sekundy. Podíváme se na to, v tuto chvíli jsme ale příliš pomalí. Musíme jen pracovat,“ řekl Leclerc.

Leclerc byl po kvalifikaci navíc předvolán před sportovní komisaře za dva různé incidenty. Při prvním se Leclerc nevrátil okamžitě do boxů ve chvíli, kdy byla kvalifikace zastavena kvůli stojícímu vozu Antonia Giovinazziho. Při druhém incidentu měl v Q2 zdržet při průjezdu 9. a 10. zatáčkou Daniila Kvjata.

Právě za zdržení pilota AlphyTaury byl Monačan potrestán odsunem o tři pozice a do závodu tak vyrazí ze 14. místa.