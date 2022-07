Vettel byl po závodě špinavý, jako kdyby zrovna vyfáral. Žádá FIA o řešení brzdového prachu

Sebastian Vettel nezažil zrovna ideální víkend – podmíněná pokuta za incident na setkání jezdců, výlet do kačírku ve sprintu po kontaktu s Albonem, další kontakt a kačírek v závodě – tentokrát s Gaslym. Nakonec dostal ještě penalizaci za traťové limity. Vlastně to konec nebyl. Jezdec Astonu Martin vypadal po závodě, jako kdyby si odskočil mezi horníky nebo uklízel na půdě.

Podle všeho jde o důsledek nových pravidel. Jejich cílem bylo umožnit vozům, aby se mohly lépe sledovat. Jinými slovy se pracovalo s prouděním vzduchu za vozem. Přítlak se přesunul na podlahu a pracovalo se také v oblasti kol a brzdových kanálků – více v článku o letošních pravidlech.

„Abych byl upřímný, je to něco, na čem by měli zapracovat, protože letošní konstrukce brzdových kanálků nám fouká všechen brzdový prach do obličeje a to není dobré,“ řekl pro Sky.

„Dýchat karbonový prach je něco, co opravdu není příliš zdravé. Doufám, že se tím FIA bude brzy zabývat, protože je to zbytečné a je to něco, co se dá snadno změnit.“

Vettel je zřejmě prvním, kdo si na to stěžuje letos stěžuje. Podle Motorsport.com však FIA bere vše, co se týká zdraví a bezpečnosti vážně. Komentáře Vettela byly „zaznamenány“ a FIA to bude řešit na nejbližším setkání s týmy.

Přestože nová pravidla mohla situaci zhoršit, patrně nejde o úplně nový problém. Už před třemi lety Valtteri Bottas prozradil, že po závodech často kýchá černý prach. „Určitě je tam nějaký prach z vlastních brzd, ale ten je minimální,“ řekl tehdy Fin. „Jde o auta před vámi. Vždy to tam bude. Kdykoliv po závodě kýchnete, je to černé. Nejsem si jistý, jaký to má vliv na lidské tělo. Myslím, že se tím nikdo nikdy nezabýval. Raději bych dýchal čistý vzduch, ale nejsem si jistý, co se s tím dá dělat.“

Podle Autosportu upozornil na problém brzdového prachu už Mika Salo a to poté, co lékaři zjistili vysoký obsah karbonového prachu v jeho plicích během operace, kterou podstoupil po svém odchodu z F1 v roce 2002.