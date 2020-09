Vettel byl blízko odchodu z F1. Teď se těší na Aston Martin

Sebastian Vettel bude od příštího roku jezdit za Aston Martin, což je dnešní Racing Point.

„Blízko,“ reagoval Vettel na dotaz, jak blízko byl k odchodu z F1. „Bylo to blízko. Hodně jsem přemýšlel a rozhodl se dát sebe na první místo a to, co je pro mě nejlepší. A podle toho, jak jsem se nyní rozhodl, věřím, že je to pro mě nejlepší.“

Racing Point byl letos v centru pozornosti poté, co okopíroval loňský vůz Mercedesu. FIA potrestala tým za porušení sportovních pravidel v oblasti zadních brzdových kanálků. V příštím roce ale už bude kopírování celých vozů zakázáno.

„Je zřejmé, že v posledních týdnech se o tomto tématu hodně mluvilo, ale abych byl upřímný, nehrálo to pro mě velkou roli, protože jsem přesvědčen o týmu a síle týmu,“ řekl Vettel, kterého cituje RaceFans.

„V posledních letech neměli peníze na to, aby podávali výkony na podobné úrovni jako velké týmy. Když to vezmu v úvahu, tak si myslím, že si vedli pozoruhodně dobře.“

„Při všech těchto věcech, které jste zmínili, si nemyslím, že se toho hodně změní. Existuje obrovský potenciál pro růst a těším se, až se připojím k týmu a budu se snažit pomoci se vším, co vím, se všemi zkušenostmi, které mám, a s tím, co dělám v autě, abych se pokusil o co největší růst týmu, který nás dostane na konkurenceschopné místo na startovním roštu.“

„Samozřejmě nemohu dělat žádné předpovědi, ale určitě existuje naděje a víra v tým a lidi, kteří tam jsou. Myslím, že jsou schopní a poprvé jsou vybaveni slušnou sadou nástrojů.“

„Pokud budeme féroví, tak musíme říct, že Mercedes má před všemi náskok. To neplatí jen pro příští rok, jsou pravděpodobně ve velmi silné pozici pro příští rok a roky po něm.“

„Je to velmi vzrušující výzva a těším se na ni. Chci závodit v přední části startovního roštu, ne v zadní části startovního roštu, a tým mi dává tuhle šanci. Myslím, že tým je připraven růst a jsem rád, že tyto věci děláme společně.“