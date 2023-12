Vettel by v souboji s Vertappenem získal se stejným vozem více vítězství, tvrdí Tost

Dnes již bývalý šéf Franz Tost si myslí, že by Sebastian Vettel v souboji proti Maxi Verstappenovi získal více výher, pokud by oba jezdci měli k dispozici stejný monopost.

Letošní sezona byla pro Franze Tosta poslední v roli týmového šéfa AlphaTaruri. Rakušan stál v čele týmu, který se původně jmenoval Toro Rosso, dlouhých 18 sezon.

Během té doby mu pod rukama prošlo 17 jezdců, ze kterých později vzešli dva vícenásobní šampioni – Sebastian Vettel a Max Verstappen.

Tyto dva jezdce by si Tost vybral i do své ideální jezdecké sestavy. A proč podle něj dosáhli takových úspěchů?

„Oba vědí, jak vyhrávat závody, a také s sebou přinášejí všechny faktory, které potřebujete k vítězství v závodech. Je to především talent. Pro řízení takového vozu musíte být vysoce kvalifikovaní. Za druhé je to vášeň. Oba mají pro motorsport velkou vášeň," řekl Tost, kterého cituje web Crash.net, na adresu obou závodníků s tím, že jejich důležitou předností je i disciplína.

Na otázku, kdo by byl ve stejném voze úspěšnější, Tost uvedl:

„V kvalifikacích Verstappen, v závodech by více vítězství získal Vettel.“

Cunoda má přirozený talent

Tost se rovněž vyjádřil k mladým jezdcům, které v poslední době vedl v AlphaTauri - k Júkimu Cunodovi a Liamu Lawsonovi.

„Musím říct, že Júki je z hlediska přirozené rychlosti opravdu špičkový jezdec. Musí však být ještě disciplinovanější a musí na sobě ještě trochu zapracovat. Ve všech oblastech to bere až příliš lehce. Týká se to technické stránky, ale i výživy a trochu i fyzického tréninku. Všude se zlepšuje a zlepšuje, ale aby se stal špičkovým jezdcem, musí do všeho vložit více úsilí,“ nechal se slyšet Tost.

Tosta letos zaujal i Liam Lawson, který v polovině sezony zaskakoval za zraněného Daniela Ricciarda, ale v nadcházející sezoně bude zastávat roli náhradníka.

„Liam Lawson si místo ve formuli 1 zaslouží. Je je teď mnohem dospělejší. Myslím, že mu rok, který strávil v Japonsku hodně pomohl. V Singapuru zajel fantastický závod. Singapur není jednoduchá trať a přesto získal dva body,“ dodal Tost.