Vettel by teď měl být pro Binotta hlavní prioritou, říká Brawn

„Vettel je rozhodně jedním z velikánů našeho sportu, ale v této těžké době opravdu potřebuje podporu týmu, aby znovu získal sebedůvěru, kterou v tuto chvíli postrádá,“ řekl sportovní šéf formule 1 Ross Brawn ve svém tradičním ohlédnutí za závodem.

„Pro Mattia Binotta to musí být v příštích týdnech prioritou, stejně jako podpora vývoje auta. Nebude to snadné, ale je to důležité zejména z hlediska roku 2020.“

Ross Brawn si myslí, že příčinou Vettelovy chyby můžeme hledat v kvalifikaci. Leclerc mu měl pomoci jízdou v závěsu, ale nestalo se tak. Mattia Binotto si údajně Leclerca zavolal na kobereček. Po závodě pak v týmovém rádiu Leclercovi italsky řekl „odpuštěno“.

„To, co se stalo v závodě, jde však jen na jeho vrub. Sebastian udělal v sedmém kole dvě chyby. Roztočil se a pak trefil Strolla. Chyby vypadají ještě hůře ve světle dvojitého vítězství Leclerca ve Spa a v Monze.“

„Je nevyhnutelné, že bez ohledu na pilota a kvalitu týmu, je vašim prvním soupeřem vždy váš týmový kolega.“

„Sebastian do jisté míry prožívá to, co zažil u Red Bullu v roce 2014, kdy měl proti sobě mladého a rychlého Daniela Ricciarda.“

Leclerc sice vyhrál, ale ani u něj to nebylo zcela bez chyb. Jednou viděl i černo-bílou vlajku za vytlačení Hamiltona. Podle Brawna jel Leclerc na hraně pravidel, ale tak to musí praví šampioni dělat.

„Nejvíce mě zaujalo, jak rychle se poučí ze všeho, co dělá. Stále se zlepšuje, jako jezdec a jako člověk.“

„Posledním člověkem ve Ferrari, který dokázal vyhrát v těchto dvou závodech po sobě, byl Michael v roce 1996. Možná se historie začíná opakovat.“

Foto: Getty Images / Charles Coates