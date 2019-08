Vettel by svou první polovinu sezóny ohodnotil známkou 5 z 10

Sebastiana Vettela se zeptali, jakou známkou od 1 do 10 by ohodnotil svou první polovinu sezóny.

„Pět. Nejsem spokojený s první polovinou,“ řekl Vettel. „Měl jsem tu a tam problémy a auto mi nesedělo. Zkoušeli jsme různé věci. Samozřejmě jsme chtěli dostat z auta více, vždy chcete dostat více. Mám pocit, že ve druhé polovině dokážu odvést lepší práci. A pět je moje startovní číslo, takže dávám pět.“

Hamilton 8,9

Stejnou otázku dostali také Hamilton a Verstappen, kteří byli s Němcem na stupních vítězů v posledním závodě před letní přestávkou.

Lídr šampionátu si dal vyšší znánku – 8,9, nebo 8,8. „Nebýt posledního závodu (Německo, pozn. redakce), bylo by to o něco vyšší. Myslím, že je dobré mít vždy skóre o něco níže, abyste mohli na sobě více pracovat.“

„Určitě je to nejlepší začátek, který jsme kdy měli jako tým. Myslím, že to jeden z mých nejlepších začátků sezóny, ale existují oblasti, na kterých můžeme ještě pracovat.“

„V tomto sportu je skvělé, že bez ohledu na to, kolik let a dní závodíte, vždy existují oblasti, ve kterých se můžete zlepšit. Uvidíme, zda se dokážeme dostat na 9 nebo 10 ve druhé polovině sezóny.“

Verstappen: Nejsme ve škole

Max Verstappen číselný údaj dát nechtěl. „Nehodnotím se čísly,“ řekl vítěz dvou letošních závodů.

„Nesnáším číselná hodnocení, protože mi to připomíná školu a to není zase tak dávno. Vždy jsem poměrně kritický a myslím, že to vždy může být lepší. Nikdy nebudu spokojený. Myslím, že to bylo velmi pozitivní a měl jsem dobré výsledky, ale vždy je na čem pracovat.“

Foto: Getty Images / Lars Baron