Vettel by měl změnit tým, říká Marko

Tlak od Leclerca? Osobní problémy? Už delší dobu se spekuluje, co může být příčinou kolísavé formy Sebastiana Vettela.

Jedním z důvodů může být současný vůz Ferrari. Scuderia se snaží zvýšit přítlak, aby dostala pneumatiky do onoho posvátného provozního okna. Vpředu Ferrari přidalo přítlak, ale zadní část vozu je kvůli tomu „lehčí“. Vettelovi tento způsob směřování vývoje vozu zřejmě nevyhovuje (nepřímo si na to i stěžoval). Leclerc s tím problém nemá.

Podle jeho bývalých kolegů od Red Bullu je ale problém spíše v podpoře týmu.

„Sebastian je velmi inteligentní, citlivý a srdečný člověk,“ řekl manažér Red Bullu Jonathan Wheatley pro Auto Bild. „Můžete se podívat, jak miluje svou ženu a své děti. Nebo na fantastický projev, který přednesl na počest zesnulého ředitele závodu Charlieho Whitinga (viz níže, pozn. redakce).“

"You were a true racer... You were our friend."



At a memorial event at Silverstone in honour of Charlie Whiting, Sebastian Vettel delivers a tribute on behalf of all his fellow drivers pic.twitter.com/lvM09e0N3C