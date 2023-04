Vettel by jednou mohl nahradit Marka, souhlasí Cunoda

Pilot AlphaTauri Júki Cunoda souhlasí s tím, že by Sebastian Vettel mohl v budoucnosti nahradit Helmuta Marka, který se v Red Bullu stará o mladé jezdce.

Juniorský program Red Bullu do F1 přivedl již řadu jezdců, přičemž někteří z nich měli (či stále mají) v královně motorsportu skvělé kariéry.

Nejúspěšnějším odchovancem juniorského programu Red Bullu je čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel. Němcovo působení ve formuli 1 skončilo vloni a od té doby se spekuluje o tom, kam by mohly Vettelovy kroky dále směřovat.

Podle reportéra televize Sky Sports Teda Kravitze by se Vettel mohl po dlouhých letech vrátit do Red Bullu, jehož součástí byl už od svých juniorských let.

Vettel, který pro týmy vlastněné Red Bullem závodil v F1 v letech 2007 až 2014 (nejprve pro Toro Rosso, později pro Red Bull), by se podle Kravitze mohl stát nástupcem Helmuta Marka.

Brzy 80letý Rakušan v Red Bullu zastává roli konzultanta, jehož důležitou úlohou je i řízení juniorského programu týmu. S tím, že by tato role Vettelovi seděla, souhlasí i současný pilot stáje AlphaTauri, spadající pod Red Bull, Júki Cunoda.

„Myslím, že Sebastian by se velmi dobře postaral o juniory Red Bullu, už jen proto, že je jedním z nejúspěšnějších jezdců formule 1," řekl Japonec v podcastu Beyond the Grid s tím, že byl Vettel velmi aktivní během rozprav jezdců s vedením závodu.

„Vždy měl nějaké postřehy, kde je potřeba udělat úpravy, co se trati týká - ať šlo o obrubník nebo něco podobného. Byl to vždy první člověk, který zvedl ruku, takže si myslím, že Sebastian může být tím správným člověkem pro tuhle funkci.”

Vettel jako týmový boss?

Podle Cunody by rovněž bylo zajímavé zjistit, jak by si Vettel vedl v roli týmového šéfa. I v kontextu toho, že šéf týmu AlphaTauri Franz Tost nedávno v rozhovoru pro nizozemský časopis Formule 1 prohlásil, že po dosažení věku 70 let ve funkci skončí.

„To by bylo opravdu zajímavé vidět, jak by Sebastian fungoval v roli týmového šéfa,“ uvedl japonský závodník k teorii, že by Vettel mohl nahradit nyní 67letého Tosta.

Cunoda zároveň přiznává, že mu Tost bude po odchodu chybět.

„Prožili jsme spolu spoustu společných chvil. Vždycky jsme na stejné vlně. Má hodně vůdčích schopností. Bude mi chybět,” dodal pilot stáje AlphaTauri.