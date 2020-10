Vettel by chtěl se soupeři z F1 závodit v sedanech

Formule 1 se příští víkend vrátí na německý Nürburgring, hlavní program ale nedoplní obvyklé závodní série formule 2 a formule 3. F2 se k F1 znovu připojí až v Bahrajnu a sezóna F3 vyvrcholila v Mugellu. Při Velké ceně Toskánska zakončil svou sezónu také Porsche Supercup, který pravidelně doplňuje víkendy F1.

Pro Velkou cenu Eifelu jsou vedle F1 na Nürburgringu naplánovány závody Renault Clio Cupu a Touring Car Legends.

Vůbec první závod F1 na nové GP verzi Nürburgringu v roce 1984 zpestřil závod deseti mistrů světa F1 a dalších vítězů velkých cen v identických vozech Mercedes 190 E.

Závod vyhrál tehdejší nováček F1 Ayrton Senna, který se později stal trojnásobným mistrem světa.

Formule 1 od té doby podobný doprovodný závod, ve kterém by se proti sobě ve stejných vozech utkali piloti formule 1, neuspořádala. Čtyřnásobnému mistrovi světa Vettelovi se takový nápad ale líbí.

„Byla by to zábava, byl bych pro. Kdybychom měli šanci v cestovních vozech nebo něčem takovém, kde bychom mohli tvrdě závodit. Jen nevím, jestli by to až příliš neohrozilo podívanou závodu formule 1, který by poté následoval,“ řekl Vettel.

„Myslím, že by to byla zábava. Jezdíme spoustu závodu F1, bylo by ale fajn jet další závody i v jiných vozech. V minulosti jezdci více jezdili a střídali formuli 1, formuli 2, týden co týden.

„Nyní je úroveň závodů opravdu, opravdu vysoká a soustředíte se na jednu věc. Myslím, že pro nás piloty by bylo zábavné mít možnost to střídat a jezdit i s jinými vozy a jinými kategoriemi. Chápu také, že by nám to vzalo něco z našeho soustředění a spustila by se lavina argumentů. Myslím, že ty dny už jsou pryč.“

Brendon Hartley a Fernando Alonso jako jediní dva piloti v nedávné minulosti závodili mimo formule 1 zároveň ještě v Mistrovství světa vytrvalostních závodů (FIA WEC).

Sainz Jr. chce srovnání ve formuli 1

I podle Carlose Sainze Jr. z McLarenu by bylo zajímavé vidět srovnání pilotů ve stejném voze, on by ale chtěl závodit v jednotných vozech F1.

„Chci s nimi závodit v téměř stejných podmínkách ve voze formule 1. Nechci nic jiného. Jako pilot chcete vidět, jak na tom jste v nejrychlejším voze na světě, a tím je monopost formule 1. Přál bych si, abychom jednoho dne všichni mohli mít stejný vůz F1 a zjistili jsme, kdo je nejrychlejší. To by byl nejspravedlivější test. Myslím ale, že to je nemožné,“ řekl Sainz Jr.

„Nakonec, F2, F3, rallye nebo cokoliv jiného je odlišné od toho, v čem jsme profesionály. My jsme profesionální jezdci formule 1 a jsme odborníky na řízení nejrychlejších vozů na světě. S dalšími devatenácti jezdci bych se proto chtěl porovnat ve stejném voze formule 1 a viděli bychom, kdo se nejrychleji dokáže přizpůsobit a kdo je nejrychlejší.“