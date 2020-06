Vettel bude letos létat, myslí si Brundle

Sebastiana Vettela čeká poslední sezóna u Ferrari. S touto informací nejde do posledních pěti, sedmi závodů, ale do celé odložené sezóny. Jak ho to ovlivní?

„Pokud mám být upřímný, tak si myslím, že Vettel bude létat,“ řekl Martin Brundle pro Motorsport.com.

„Týmovým příkazům věnoval v minulosti velmi malou pozornost s Webberem v Red Bullu a Leclercem ve Ferrari. Nebude o to mít zájem, že? Pojede sám za sebe. O tom není pochyb.“

„Jestli má chuť zůstat ve F1? Určitě ano. Má chuť pracovat s Renaultem, nebo něco takového? To se teprve uvidí. Ale myslím, že bude silný.“

„Nemyslím si, že ztratil rychlost. V těsných soubojích ztratil trochu úsudku, ale myslím, že to bude fascinující. Ferrari bude nepochybně upřednostňovat svého člověka pro budoucnost, Leclerca, ale mnozí by řekli, že to stejně dělali už vloni.“

Brundle si myslí, že Vettel bude v horší situaci, ale může mu pomoci fakt, že závody půjdou rychle za sebou.

„Vcházíte do garáže a jste tak trochu persona non grata, protože nechtějí, abyste věděli něco, co se týká příštího roku, pokud byste šli do jiného týmu.“

„Jsou to drobnosti. Lidé se dívají dolů, jinam. Jste prostě na odchodu. Když přijdete do nového týmu, tak se to neděje. Objevíte se v továrně, je to vzrušující a všichni jsou rádi, že vás vidí. Máte přípravu sedačky a je to všechno o potenciálu, o budoucnosti.“

„Když jste na odchodu, je to trochu nepříjemné. Myslím, že v tomto ohledu pomůže skutečnost, že závody půjdou rychle za sebou a bude to nahuštěné.“

„Takže ... myslím, že Seb bude létat. Ale kam půjde dál a chce jít někam dál? Je spokojený se čtyřmi šampionáty a svými úsporami v bance? Má svou rodinu. Mám podezření, že by chtěl pokračovat, kdyby mohl.“

Bývalý jezdec a komentátor Sky F1 Johnny Herbert počítá s dalším aspektem, který by mohl Vettelovi pomoci – fakt, že už nebude pod tak velkým tlakem.

„Myslím, že to asi není špatná pozice, protože nemá žádný tlak na ramenou, což je podle mého názoru vždy součástí celkového problému. Zdálo se, že má na svých bedrech Ferrari, tifosi a Itálii. Teď je to pryč.“

