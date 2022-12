Vettel Alonsa vždy respektoval. Po odchodu z F1 ale přiznává, že po osobní stránce ho prakticky nezná

Sebastian Vettel obdivuje Fernanda Alonsa jako soupeře, ale přiznává, že se Španělem si mimo trať nikdy příliš nerozuměl.

„Vážím si ho jako soupeře,“ řekl Vettel v podcastu Beyond The Grid. „Byl asi nejtvrdším soupeřem. Zejména v prvních několika letech. Na konci šampionátů to mezi námi bylo těsné – v roce 2010 a pak zejména v roce 2012, což je dodnes asi jeden z mých nejoblíbenějších momentů / vzpomínek.“

„Už jen to napětí, s jakým jsem přijížděl na Velkou cenu Brazílie v roce 2012, to ráno, ta práce v průběhu víkendu. Nevím, jak pro lidi, kteří tam byli, ti byli asi uvolněnější, ale pro mě to bylo velmi intenzivní a myslím, že jsme oba byli velmi nervózní.“

„Fernanda jako jezdce hodnotím opravdu vysoko. Myslím, že má spoustu přirozeného talentu, neuvěřitelné odhodlání, skvělý závodnický instinkt. Nic z toho neztratil. Je vidět, že závodění miluje. Je to jeho velká vášeň.“

„Jako člověka ho ale vlastně neznám. Neřekl bych, že spolu nevycházíme, myslím, že se navzájem respektujeme. Ale nikdy se prostě nestalo, že bychom se opravdu poznali, trávili spolu čas, nebo se nějak moc bavili mimo závodní okruhy.“

Vettel naznačil, že Alonsovi a jemu samotnému možná během jejich společného působení v F1 chyběly polarizující střety na trati, které si užil s Lewisem Hamiltonem – například v Baku v roce 2017.

„Možná jsme nezažili takový moment, jako jsem zažil s Lewisem, který nás sblížil. Myslím, že je to skvělý soupeř, pravděpodobně jeden z nejtěžších, jakého jsem kdy měl, protože tam prostě vždy je a nikdy neustoupí. Je ale také uctivý, pokud jde o závodění kolo na kolo. Souboje s ním jsem si velmi užíval.“

„Ale jako lidé spolu asi nemáme nejlepší vztahy, protože se prostě tak dobře neznáme. Možná jsme příliš odlišní. Máme závodění jako společnou vášeň, která nás oba vzrušuje, ale za ty roky se prostě nestalo, že bychom se opravdu poznali.“

„Je to asi jako ve škole nebo v práci, máte kolegu, kterého si vážíte, ale pořádně ho neznáte. Stejně jako já si rozumím s Lewisem a máme si o čem povídat a možná máme i nějaké společné názory, s Fernandem je možná mám také, ale prostě mezi námi nikdy nebyla taková chemie, abychom se do toho opravdu dostali.“

„Myslím, že i když máme v životě stejnou velkou vášeň, jsme asi dva úplně odlišní lidé.“