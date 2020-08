Vettel a Binotto popírají napětí v týmu

Ferrari před restartem sezóny oznámilo Vettelovi, že od příští sezóny s jeho službami už nepočítá a jeho končící smlouva nebude prodloužena. Vettelovi se navíc letos ve srovnání s Leclercem nedaří. V neposlední řadě je zde rádiová komunikace. V průběhu kvalifikace neřekl Vettel ani slovo.

V závodě v Silverstonu si pak stěžoval na svou strategii. Výměna názorů na strategii proběhla také během Grand Prix Španělska. Vettel se ptal týmu, co se bude dít. Inženýr mu až po delší přestávce oznámil, že by se měl starat o své pneumatiky co nejlépe. Vettel jel nakonec na jednu zastávku.

„Dávám přednost otevřené komunikaci,“ řekl Binotto pro Sky Sports Italia. „Ostatní ne, asi proto, aby skryli své záměry. Podle nás je správné klást si otázky. Když se podíváme na poslední závody, tak zvolená rozhodnutí se ukázala jako správná. Proto vítáme diskusi a otázky. Pro nás jsou otevřené dialogy tím, co nás vede k tomu, abychom se správně rozhodli.“

Binotto odmítl, že by komunikace s Vettelem byla jiná než obvykle. „Nevšiml jsem si toho, co zmiňujete. Alespoň z naší strany jsme nezměnili tón hlasu nebo něco jiného, takže jsem docela překvapený. Není tomu tak.“

Podobně mluvil také Sebastian Vettel. „Z mé strany se to neliší od toho, jak to bylo,“ řekl Vettel. „Někdy mluvíte v týmovém radiu, ale vidíme se po celý den, takže můžeme komunikovat. Nemusíme po celou dobu mluvit v rádiu. Nic se nezměnilo.“