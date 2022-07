Vettel a Aston Martin: Tým nemá žádný plán B

V poslední době se hodně spekuluje o dalším osudu Sebastiana Vettela. Aston Martin na tom není dobře, čtyřnásobnému šampionovi se také nedaří a stále více řeší „neformulová“ témata. Mohl by na konci sezóny skončit?

V případě Vettela se ale objevily také opačné spekulace, podle kterých by mohl nahradit Daniela Ricciarda u McLarenu, pokud by Australan skončil. Ricciardo ale důrazně spekulace popřel s tím, že ve Wokingu zůstává.

„Se Sebastianem máme velmi dobré vztahy, proto jsme nestanovili žádný termín,“ vysvětlil Krack pro Sport1. „Ví, co chceme. Ví, že máme velký zájem s ním pokračovat.“

„V určitém okamžiku bude třeba učinit rozhodnutí. Nemám však dojem, že by se snažil situaci zdržovat. Myslím, že po letních prázdninách je čas, kdy by to mohlo a mělo být konkrétnější.“

„Nemáme plán B. V tuto chvíli nejednáme s žádným jiným jezdcem, protože chceme, aby u nás Sebastian zůstal.“