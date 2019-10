Většina týmu nová pravidla nechce. Taktovku převzali největší tři, ale má to háček

Dva roky práce, simulací, diskusí. Pravidla pro rok 2021 mají umožnit snadnější předjíždění. Ale nezůstane nakonec vše jen na papíře? Další a poslední schůzka má proběhnout v Paříži 16. října.

Podle Auto Motor und Sport připravily tři nejlepší týmy alternativní koncept, který dává inženýrům trochu více svobody, ale současně nemá narušit hlavní cíl změn – usměrnit turbulentní vzduch tak, aby vůz za jiným vozem neztratil příliš mnoho přítlaku.

Podle návrhu lidí z F1 a FIA by měl vůz ztratit 10 metrů za jiným vozem asi 10 % přítlaku. Dnes je to 50 %. Jak to bude u alternativního konceptu velké trojky zatím nevíme.

F1 je připravena o alternativním konceptu jednat v případě, že CFD (počítačové simulace) a aerodynamický tunel ukáží stejný výsledek jako jejich koncept.

Čas se krátí

Za normálních okolností by týmy mohly vzít situaci do svých rukou a F1 a FIA přehlasovat. Problém je, že současná Concordská dohoda končí na konci rou 2020. Nová pravidla tak týmy neschvalují. Celé kolečko je pěkně obejde a zamíří rovnou k FIA.

Ve Světové radě FIA mají týmy jen jeden hlas – ten od Ferrari. Na zablokování změn to nestačí. FIA a F1 si mohou prosadit svou, což by ale v lepším případě vyvolalo dusnou atmosféru, v tom horším odchod některých týmů.

Světová rada dostane na stůl návrh změn 21. října. O čtyři dny později bude hlasovat a 31. října mají být pravidla představena oficiálně veřejnosti.

Ferrari má sice historicky právo veta, ale není úplně jasné, zda ho může vůbec uplatnit. S koncem Concordské dohody totiž vyprší i toto pravidlo.

Týmům se dlouhodobě nelíbí, že současná pravidla inženýrům až příliš svazují ruce. Nadšení nevládne ani nad otázkou větší standardizace dílů.

Podle Auto Motor und Sport proběhlo neformální hlasování. Vyvolal ho Mercedes, který rozeslal dotazník s deseti otázkami. Na straně F1 a FIA jsou jen Renault, Alfa Romeo, McLaren a Williams. Ostatní týmy jsou proti navrhovaným změnám.

