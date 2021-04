Větší šanci vrátit se do F1 mám přes roli u Red Bullu než přes DTM, říká Albon

Albon po loňské sezóně přišel o místo u Red Bullu ve F1, když se rychlostně nedokázal vyrovnat svému týmovému kolegovi Maxi Verstappenovi. Nahrazen byl Sergiem Pérezem.

Albon se však po neúspěchu v Red Bullu nevrátil do juniorského týmu AlphaTauri, jako dříve Daniil Kvjat a Pierre Gasly ještě v době, kdy se stáj jmenovala Toro Rosso.

Thajský pilot místo toho bude u Red Bullu a AlphaTauri působit v pozici rezervního a testovacího jezdce. Kromě toho ve vybraných podnicích šampionátu DTM nastoupí s Ferrari 488 GT3.

Jak ale sám pro Autosport uvedl, soustředit se bude zejména na svou roli rezervního jezdce týmu F1.

„Abych pravdu řekl, příliš ne,“ odpověděl na dotaz Autosportu, zda může závodění v DTM využít k získání sedačky ve F1 v roce 2022.

„V mé roli jde spíše o to, abych odváděl dobrou práci v samotném šampionátu. Spousta věcí ve F1 pravděpodobně více závisí na tom, jak si vedou ostatní jezdci a zda je tam příležitost. Tady není tolik požadavků.

„Hodně také (v DTM) záleží na Balance of Performance (systém vyvážení výkonu jednotlivých automobilů sloužící k zabránění dominance jedné automobilky, pozn. redakce). V mojí roli jsem také rezervní jezdec, mám povinnosti na simulátoru a testech, to (v návratu do F1) hraje mnohem větší roli.“

Ačkoliv do DTM v minulosti po odchodu z F1 zamířila řada pilotů a letos budou s Albonem na roštu také Timo Glock a bývalý člen Red Bullu Christian Klien, sám Albon svou budoucnost ve sportovních vozech zatím nevidí.

„Upřímně, moc ne. V tuto chvíli je to dobré, udržuje mě to v kondici, zůstávám díky tomu v závodní formě. Stále ale chci být ve F1. Kdyby nevyšla F1, pak uvidíme. Rozhodně to nevylučuji na 100 %.“

Poprvé se s vozem GT3 Albon svezl ve Spa-Francorchamps. Před pár dny pak během oficiálních předsezónních testů na Hockenheimu. Přechodem z F1 se musel naučit nové brzdné body.

„Celkově GT závodění je odlišné. Eau Rouge se (s GT3) rozhodně nejede tak naplno, jak bych si myslel. Ale je to proces učení. Užil jsem si to, je to výzva a zcela jiný jezdecký styl. Nejprve jsem to přeháněl, protože si pamatujete, jak projíždět určité zatáčky a jak řídit. Je to skoro jako začít od začátku,“ řekl Albon.

„Nakonec ale, je to auto. Má volant, pedály a můžete se mu celkem rychle přizpůsobit. Vypadá to dobře.“