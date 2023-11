Vesti: Dnes mohu jít do postele pyšný

Frederik Vesti jakožto pilot Premy, letos patřil k hlavním favoritům v bitvě o titul. Do vedení šampionátu se dostal v Monaku a vydržel tam po šest závodních víkendů až do Belgie. Za tu dobu se mu povedlo celkem pětkrát zvítězit, následovalo ale několik nepovedených víkendů a ve vedení šampionátu ho nahradil Theo Pouchaire, který dnes svou první příčku uhájil a stal se šampionem sezóny 2023.

„Z toho,že jsem nevyhrál titul jsem opravdu frustrovaný. Letos jsme tvrdě bojoval a měl jsem pár opravdu dobrých závodů. Celkově to pro mě byla skvělá sezóna. Vím, že jsem titul neztratil dnes. Problémem byly hlavně tři poslední nepovedené závodní víkendy. O vedení v šampionátu jsem přišel ve Spa.“

Aby dnes Vesti mohl získat titul, musel v závodě skončit první nebo druhý a Pourchaire nebodovat. Nezbývalo mu tedy nic jiného, než se z devátého místa na startu probojovat co nejvíc dopředu. A opravdu dnes ze sebe vydal maximum.. Svedl několik zajímavých bitev a nakonec skončil třetí.

„Se závodním víkendem v Abú Zabí jsem spokojen. Povedlo se nám dát vše dohromady, věděli jsme co musíme udělat, zda si chceme udržet šanci a dali jsme do toho absolutně všechno. A to bych řekl, že se nám dnes povedlo, protože jsme se dokázali probojovat z devátého místa na třetí. Povedlo se mi i několik skvělých bitev, což jsem si opravdu užil. I když v posledním kole to bylo dost těsné. Jsem opravdu rád, že jsem z toho vyvázl bez nehody, protože v deváté zatáčce to byl pěkně zlý moment.“

Divácky nejzajímavější bitva, kterou dnes Vesti svedl byl patrně přímí souboj s Pourchairem, ten se totiž před Vestim ocitl po zastávkách v boxech.

„Vlastně jsem doufal, že k žádné bitvě s Theem nedojde, a že bude pořád za mnou. Ale když jsem se za ním po pitstopech vrátil, věděl jsem že mám lepší pneumatiky. Strávil jsem však za ním příliš času a skončil třetí. Což bylo také to nejlepší, čeho jsme dnes mohli dosáhnout, s tím jak se závod vyvíjel. Takže nejsem zklamaný. Dnes mohu jít do postele pyšný. Samozřejmě jsem zklamaný, že jsem nevyhrál titul, ale tento rok jsem se toho hodně naučil a těším se na to, kam se ve své kariéře posunu dál.“