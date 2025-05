Verstapppen: Ještě nám letos zbývá spousta závodů, ve kterých můžeme odvést dobrou práci

Zatímco v předchozích sezonách se Max Verstappen mohl po osmi odjetých závodech těšit ze slušného náskoku v šampionátu jezdců, letos je tomu jinak, když mu po první třetině probíhajícího ročníku patří „až“ třetí příčka.

Nizozemec nicméně ztrácí na lídra šampionátu Oscara Piastriho pouze 25 bodů, což znamená, že stačí jeden závodní víkend a situace se může zásadně změnit. I proto pilot Red Bullu poukazuje na to, že šancí na zvrat bude mít ještě dost.

„Myslím, že jsem raději, když mám 50bodový náskok než 20bodovou ztrátu, protože je to samozřejmě jednodušší," uvedl Verstappen po závodě v Monaku v podcastu Talking Bull.

„Realita je taková, jaká je, ale i tak nás ještě čeká dlouhá sezona. Imola pro nás byla velmi pozitivním víkendem, zatímco závody na městských okruhy jsou vždy trochu hektičtější a trochu náhodnější, pokud jde o konečný výsledek. Stále však před sebou máme spoustu závodů, ve kterých můžeme odvést dobrou práci," je přesvědčen Nizozemec, který má zcela jasno v tom, jak má taková práce vypadat.

„Vždycky se musíte snažit maximalizovat to, co máte k dispozici. Ať už jde o vítězství v závodech, nebo ne, o to byste se měli vždycky snažit. Jde o to, abyste byli po celý rok co nejkonzistentnější a nedělali příliš mnoho chyb. To je vždy klíčové," uzavřel Verstappen.