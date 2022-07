Verstappenův závod ovlivnil zaklíněný díl z vozu AlphaTauri

Max Verstappen se v Silverstonu dostal do vedení závodu hned dvakrát. Poprvé ho o vedení připravila červená vlajka, podruhé... nejdříve to vypadalo jako defekt. Verstappen se dostal před Sainze, ale krátce poté zpomalil a musel do boxů. Po výměně pneumatik se situace nezlepšila. Verstappen sice měl čerstvější pneumatiky, ale na jezdce Ferrari v každém kole ztrácel.

Ve 13. kole to bylo po zastávce 22,7 sekundy na vedoucího jezdce, v 15. kole už 25 sekund, v 18. kole téměř půl minuty, ve 22. kole 36,5 sekundy. Pak Verstappen znovu stavěl.

Red Bull až po závodě zjistil, že problém byl ve skutečnosti způsoben tím, že se pod Verstappenovým vozem zasekla část bočnice předního křídla z vozu AlphaTauri. Díl se utrhl poté, co oba jezdci italské stáje kolidovali a roztočili se. K tomu došlo v 11. kole, těsně před tím, než začal mít Verstappen problémy.

Bočnice předního křídla AlphaTauri (ilustrační foto). Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Podle Christiana Hornera stál problém Verstappena asi 20 % přítlaku.

„Neměli jsme defekt,“ řekl Horner, kterého cituje Motorsport.com. „Hlásil to, protože to bylo tak špatné, že to vypadalo jako defekt. Ale v podstatě v jedenáctém kole narazil do úlomku, který pocházel z vozu AlphaTauri z incidentu, který měli.“

„Zbytek závodu pak odjel s pozměněnou podlahou, která měla pod spodkem vozu zaseknutý kus bočnice z křídla AlphaTauri. Zůstal tam a zaklínil se téměř jako blokáda.“