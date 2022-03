Verstappenův závod k zapomenutí. Měl problém s brzdami, řízením a palivem

Nizozemec měl během prvního letošního závodu nejprve problémy s brzdami, následně s ovládáním vozu a vše vyvrcholilo problémem s průtokem paliva do motoru.

Podle některých odborníků by za poslední problém mohlo nové palivo E10 a teplota, když je paliva v nádrži málo, tedy ke konci závodu.

Tyto problémy měly také další týmy, na rozdíl od Red Bullu na ně ale narazily při předsezónních testech při závodních simulacích.

„Rychlost samotná nebyla taková, v jakou jsem ve srovnání s pátkem doufal. To se ale může stát, je to první závodní víkend a občas nedosáhnete vyvážení, které byste chtěli,“ řekl Verstappen.

„Stále jsme byli na druhém místě, a ještě jsme i bojovali, i když myslím, že z pohledu strategie jsme mohli odvést lepší práci a být například agresivnější v kole po výjezdu z boxů, abychom se dostali dopředu. Nikdy nevíte, co se může stát. Celý závod jsme měli dobrou maximální rychlost.

„Poté jsem měl problémy s řízením, také problém s brzdami, když jsem chtěl zaútočit, hodně se přehřívaly, takže po souboji s Charlesem (Leclercem) jsem ho musel nechat jet.

„Pak ty problémy s ovládáním, nebylo snadné s tím jet, protože jsem zkrátka neměl cit pro to, co auto dělá, protože to nebylo přirozené. Můžete přijít o posilovač řízení, pak je to jen těžké. Tady se to téměř zaseklo v určitých místech, takže to bylo opravdu náročné.

„Velký problém ale bylo to, co se stalo potom. Do motoru neproudilo žádné palivo a všechno se v podstatě vyplo, dojel jsem proto zpět do boxů. Není to to, co chcete, obzvlášť po opravdu pozitivních testech a dobrém víkendu.“

Pérez odstoupil v posledním kole

Naději na stupně vítězů pro Red Bullu v závěru tak držel pouze Sergio Pérez, který bránil třetí pozici před Lewisem Hamiltonem.

V první zatáčce posledního kola se ale Mexičan vinou technického problému roztočil a zůstal stát uprostřed trati. Podle Red Bullu šlo o stejný problém jako u Verstappena.

„Je to velmi frustrující. Velmi špatný den pro náš tým. Těžký začátek nového roku, pozitivní ale je, že jsme rychlí. Musíme jen zajistit, abychom měli i vyšší spolehlivost a pochopili naše problémy. Musíme najít rychlost, abychom se přiblížili Ferrari,“ řekl Pérez.

„Ve vlásence v posledním kole se mi zkrátka úplně zablokovala zadní část auta,“ řekl Pérez s tím, že problémů si začal všímat asi pět kol před odstoupením.

„Věděl jsem, že dojet do cíle bude náročné, protože problém přicházel postupně kolo po kole. Mysleli jsme si, že bychom mohli dojet do cíle, bohužel to ale nevyšlo. Je to velké zklamání, protože jako tým jsme chtěli vkročit do sezóny správnou nohou. Bylo to velmi důležité. Nebyl by to ideální výsledek, ale bylo by dobré být na stupních vítězů, stále by to byl dobrý začátek sezóny.“