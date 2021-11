Verstappenův triumf by byl „jiný level“ než Vettelův titul, říká Marko

Red Bull vyhrál se Sebastianem Vettelem mistrovství světa formule 1 čtyřikrát za sebou (2010 až 2013). Podle Helmuta Marka by však zisk titulu v roce 2021 s Maxem Verstappenem byl pro tým ještě „emotivnější“ než triumfy Vettela a byl by na „jiné úrovni“.

„Chceme to co nejdříve dovést k rozhodnutí absolutně špičkovými výkony, takže vítězstvími,“ řekl Helmut Marko v rozhovoru s reportérem RTL Felixem Görnerem.

Max Verstappen zatím získal 9 vítězství, Lewis Hamilton jich má na kontě 5.

„Už v polovině roku jsem naznačil, že deset vítězství by mělo stačit. Pokud vítězství přijde nyní v Brazílii, a pokud vyhrajeme sprint, byl by to jistý polštář. Do konce sezóny by stačila i druhá místa, ale vyčkávání není v naší DNA. A už vůbec ne v Maxově DNA.“

Marko by byl rád, pokud by se Red Bullu podařilo v Brazílii získat double.

„Čekáme na to od roku 2016. Takže je opravdu čas.“ Dlouhá (do kopce) rovinka na Interlagosu ale bude sedět spíše Mercedesu. „Hodně bude záležet na teplotě. Pokud by byly vysoké teploty a najdeme nastavení, které nám umožní dostat vůz do správného okna, pak to vidím na naší výhodu.“

Marko také řekl, že titul Verstappena by byl emotivnější než první titul Vettela v roce 2010.

„Je to emotivnější. V roce 2010 jsme měli nejlepší auto, i když ve hře byly i Ferrari a McLaren. Stát se nyní mistrem světa by byl neuvěřitelný úspěch. Porazit nejlepšího jezdce všech dob, to je na úplně jiné úrovni.“

Marko má navíc extra motivaci. Pokud by Hamilton získal titul, měl by jich už osm, což by byl rekord. „Nenechat ho stát se rekordním šampionem je motivace navíc,“ směje se Marko.