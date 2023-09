Verstappenův rekord? Je to dobré pro Wikipedii a i tak to nikdo nečte, říká Wolff

Pomyslná přestřelka, kterou se Mercedes snaží bagatelizovat úspěchy Maxe Verstappena, pokračovala i po závodě.

Red Bull zatím vyhrál všechny závod v sezóně. Max Verstappen navíc nyní vyhrál 10 závodů v řadě, což je rekord. Verstappen se úspěchem v Monze osamostatnil na prvním místě, protože od Zandvoortu sdílel rekord se Sebastianem Vettelem. Například Hamilton dokázal vyhrát „jen“ pět závodů v řadě. Lépe na tom byl Rosberg, který vyhrál sedmkrát za sebou, ale ne v rámci jedné sezóny.

Toto Wolff Verstappenův zářez bagatelizoval a to i podobnými argumenty, jaké dříve v Monze uvedl Lewis Hamilton. Brit řekl, že Verstappen nikdy neměl tak silné týmové kolegy, jako měl ve své kariéře on.

„Naše situace byla možná trochu jiná, protože jsme měli v týmu dva jezdce, kteří proti sobě bojovali,“ řekl Wolff pro Sky Sports F1.

„Nevím, jestli mu záleží na rekordu, není to něco, co by pro mě bylo důležité, žádné z těch čísel. Je to dobré pro Wikipedii a i tak to nikdo nečte.“

„Pro mě jsou takové rekordy naprosto nepodstatné. Byly irelevantní i v našich dobrých časech u Mercedesu. Nevím, kolik závodů jsme vyhráli v řadě, a ani jsem nevěděl, že se počítá, kolik závodů v řadě vyhrajete.“

„Proto je těžké se mě ptát na komentář k nějakému úspěchu, protože to nikdy v celém mém životě nehrálo roli. Samotný výsledek ukazuje, že skvělí jezdci ve skvělém autě závodí na extrémně vysoké úrovni.“

Jeden rekord Wolffa přece jen zajímá (trochu)

Na otázku, zda by mohli být rudí býci na některém ze zbývajících okruhů poraženi, Wolff odpověděl: „Ne, myslím, že si to musí pokazit sami.“

„V této sezóně jsou na nejlepší cestě vyhrát všechny závody, což je mimochodem rekord, který bych považoval za dobrý, protože to znamená dokonalost.“

„Nám se to (v roce 2016, pozn. redakce) nepodařilo, protože se naši dva jezdci v Barceloně navzájem srazili a pak jsme měli v Malajsii poruchu motoru.“

Divoký závod

Mercedes získal v Monze solidní body, ale byl to hodně divoký závod. Oba jezdci dostali penalizaci – Russell za opuštění tratě v první zatáčce a získání výhody při souboji s Oconem a Hamilton za kolizi s Piastrim.

„Byl to pro nás závod plný incidentů a my jsme dnes získali maximum možných bodů,“ řekl Wolff. „Ale jako vždy si musíme dávat pozor, abychom nebyli příliš spokojeni s pátým a šestým místem.“

„Když se na ně podívám zpětně, myslím, že obě penalizace pro jezdce byly spravedlivé, ale naštěstí oba odvedli skvělou práci, aby neměly žádné následky na umístění v cíli – oba to prostě vzali na sebe, sklonili hlavy a závodili dál.“

„Víme, že tyto okruhy s nízkým přítlakem nejsou naší silnou stránkou. Ve skutečnosti si ale myslím, že jsme v průběhu sezony zaznamenali pokrok od Baku přes Spa až sem.“