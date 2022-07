Verstappenův přístup je „velký dar“, říká jeho závodní inženýr

Gianpiero Lambiase je závodním inženýrem Maxe Verstappena od jeho nečekaného příchodu do Red Bullu v rozjeté sezóně 2016. Spolupráci s úřadujícím mistrem světa si Lambiase pochvaluje a platí to také obráceně – Verstappen řekl, že si sebe bez Lambiaseho nedokáže ve F1 představit.

Lambiase pro „Red Bulletin Heroes Verstappen Edition“ vzpomínal na začátky Verstappena u Red Bullu a popsal i to, v čem je výjimečný.

„Každý, kdo mění týmy, musí zpracovat kupu nových informací,“ řekl Lambiase. „Ale vypadalo to, jako by s námi byl týdny. Všechno vstřebal, v kvalifikaci téměř porazil svého týmového kolegu a nakonec vyhrál závod,“ říká Lambiase o Grand Prix Španělska 2016.

„Vztah mezi jezdcem a závodním inženýrem je založen na vzájemné důvěře. Čím je jezdec přímější, tím více důvěřuje týmu. Moje zkušenost je taková, že pokud jezdec přestane říkat svůj upřímný názor na vůz a začne chodit kolem horké kaše, výsledky se zhorší.“

„Max je přímý, ale to já také. Díky tomu je práce s ním velmi otevřená, upřímná a snadná.“

Verstappenův přístup je „velký dar“

„Někteří jezdci chtějí přijít datům na kloub, zatímco jiní se do toho nechtějí vůbec zapojovat. A pak je tu Max. Velmi přesně vysvětluje, kde může auto posunout na hranici možností a co přesně potřebuje, aby jel rychleji. Díky jeho pokynům vždy víme, co máme dělat. Jezdec, který dokáže jasně komunikovat, je velký dar."

„Je to skvělý jezdec. Má neuvěřitelně přirozený cit pro závodění spojený s dobrým analytickým myšlením. Někteří jezdci potřebují čas, aby se stali tak rychlými, ale Max byl rychlý hned.“

Podle Lambiase má na Verstappenův vztah s týmem pozitivní vliv i to, že s Red Bullem podepsal dlouhodobou smlouvu, podle níž zůstane až do konce roku 2028.

„Svou roli hraje i jeho dlouhodobý závazek vůči týmu. Chce být součástí Red Bullu dlouhodobě, věří v nás a v naši práci.“

Pokud jde o spolupráci s Verstappen, byl pro Lambiase pochopitelně vrcholem zisk titulu. Přiznal, že v posledním kole v Abú Dhabí 2021 cítil vzrušení ale i obavy. Verstappen sice předjel Hamiltona, který ale nebyl daleko.

„Prostě jsem něco zakřičel do týmového rádia. Obvykle jsem velmi stydlivý, ale v tu chvíli to ze mě všechno vyletělo. Bylo to velmi emotivní a skvělé.“

„Moje žena a dcera se musely naučit žít s tím, že jsem tak často pryč. A pak je tu Maxův první titul, můj první titul. Byl a je to šíleně emotivní okamžik. Na ten pocit nikdy nezapomenu.“