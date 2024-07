Verstappenovo noční jezdění na simulátoru? Podle Rosberga znak neprofesionality

Dnešní jezdci F1 jsou považováni za naprosté profesionály, kteří během závodních víkendů dělají maximum pro to, aby mohli podat co nejlepší výkon.

V kontrastu s tímto tvrzením vzbudil letos již dvakrát pozornost úřadující mistr světa Max Verstappen, který se v Imole, a nyní na Hungaroringu, během víkendu velkých cen zúčastnil také virtuálních závodů na simulátoru, kvůli čemuž šel spát až pozdě v noci.

Zatímco v Itálii si Verstappen vysloužil obdiv, když dokázal vyhrát jak v reálném světě, tak v tom virtuálním, po jeho pátém místě v Maďarsku se objevilo i několik kritických názorů, podle kterých by se měl Nizozemec raději stoprocentně soustředit na výkony v F1.

K netradičnímu programu Verstappena během velkých cen se nyní vyjádřil bývalý mistr světa Nico Rosberg, jemuž se přístup Nizozemce příliš nezamlouvá.

„Mluvil jsem s Landem (Norrisem, pozn. red.) a byl jsem ohromen tím, jak se naučil stát se větším profesionálem. Když začínal v F1, zejména proti Danielu Ricciardovi, nesnažil se být jako sportovec dokonalý,“ uvedl Rosberg ve vysílání televize Sky F1 na adresu pilota McLarenu, který podle něj v tomto ohledu udělal v posledních letech velký pokrok.

„Vedle toho tu máme Verstappena, který až do tří hodin ráno závodil na simulátoru. To je trochu zklamání, ne? Jen to ukazuje, že si příliš zvykl na svou dominanci,“ dodal bývalý jezdec Williamsu a Mercedesu.