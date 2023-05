Verstappenovi zajistil vítězství dlouhý stint na tvrdé sadě

Max Verstappen do Velké ceny Miami startoval až z deváté pozice, přesto si dokázal dojet pro 38. vítězství v kariéře formule 1 před týmovým kolegou z Red Bullu Sergiem Pérezem

Za klíčové dvojnásobný mistr světa označil rozhodnutí odstartovat závod na tvrdé sadě pneumatik. Už během prvních 15 kol se Verstappen probojoval na druhé místo za Péreze, který startoval z pole position.

A zatímco Pérez zamířil do boxů, Verstappen natáhl svůj úvodní stint až na 46 kol. Na trať se vrátil pár sekund za Pérezem, o dvě kola později pak neměl větší problém se před Mexičana na novějších pneumatikách dostat.

Verstappen zůstává v Miami neporažen, když ovládl i úvodní ročník závodu kolem Hard Rock Stadium v minulém roce.

„Byl to dobrý závod. Na začátku jsem se vyhnul problémům, pak jsem měl jen čistý závod a předjížděl jsem jednoho soupeře za druhým,“ řekl Verstappen.

„Mohl jsem zůstat na trati na tvrdé sadě opravdu dlouho a myslím, že to dnes udělalo rozdíl. S Checem to byl na konci dobrý souboj, bylo to čisté, což bylo nejdůležitější. Dnes to bylo skvělé vítězství,“ dodal poté, co navýšil svůj náskok na čele průběžného pořadí na 14 bodů.

Pérezovi neseděla střední sada

O šanci na vítězství Péreze podle jeho slov připravil „opravdu špatný“ stint na střední sadě pneumatik.

„Myslím, že střední sada byla na začátku opravdu špatná. Horší, než se očekávalo. První stint byl opravdu špatný a zpočátku docházelo k velkému drolení. To výrazně ovlivnilo náš závod,“ řekl Pérez.

„Max měl skvělou rychlost na tvrdé sadě a já musím zanalyzovat, co dnes bylo špatně, protože jsme zkrátka neměli rychlost. Max byl dnes obzvlášť silný, vyhrál zaslouženě.“