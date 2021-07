Verstappenovi v rekonvalescenci pomohl domácí simulátor

Max Verstappen je znám tím, že se rád účastní závodů na simulátorech. Před týdnem ho přesně uprostřed mezi závody F1 v Silverstonu a na Hungaroringu čekala čtyřiadvacetihodinovka ve Spa s Jeffem Giasim a Giannim Vecchiem.

Verstappen odjel celkem asi osm hodin s vozem Porsche 911 GT3 R týmu Sim Team Redline. Posádka skončila na pátém místě.

Verstappen prozradil, že doma zvolil velmi tuhé nastavení brzd – takže pocit byl podobný jízdě ve voze F1.

„Vlastně jsem se cítil docela dobře,“ řekl Verstappen pro Ziggo Sport. „Někteří lidé si myslí, že se závod na simulátoru nedá srovnávat s tím skutečným, ale já jsem si doma nastavil brzdový pedál dost tvrdě.“

„Znamenalo to, že jsem si už mohl natrénovat, jak vydrží koleno a kotník. Takže když jsem tady v Maďarsku usedl do auta, nemusel jsem použít o moc větší sílu než doma. Všechno bylo prostě v pořádku. A můj krk je na tom také dobře, takže je to skvělé.“