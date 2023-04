Verstappenovi v kvalifikaci nevyšlo zahřívání pneu

Vedoucí muž šampionátu si brousil zuby na další pole position, nakonec se musel spokojit s druhou pozicí.

Max Verstappen (1. v tréninku / 2. v kvalifikaci)

Verstappen na Leclerca ztratil necelé dvě desetiny sekundy. Příčinou může být nepovedená technika zahřívání gum.

„Vždy je tu obtížné zajet povedené kolo ve všech sektorech. Při druhé jízdě jsme v kole po výjezdu z boxů zkusili něco jiného, a náš čas pak nebyl úplně ideální.

Zkoušel jsem více zahřát pneumatiky. Po prvním tréninku často nemáte úplnou jistotu, s jakou taktikou nastoupit do kvalifikace. První jízdy byly dobré, ale ne perfektní. Takže jsme to zkusili.

Mohlo to fungovat, pak by to vypadalo výborně. Něco takového se stalo v Austrálii. Tentokrát to ale nevyšlo.

Pokud se necítíte úplně pohodlně, pošramotí vám to sebevědomí. Nakonec to ale nedopadlo zle. Víme, že auto je v závodech rychlé. Pokusíme se toho v neděli využít. Nejprve ale musíme počkat, co se přihodí v sobotu.

Těším se, uvidíme, co se nám zítra podaří. Možná bychom se mohli trochu zlepšit. Celkově je to ale hlavně o tom, abyste poskládali bezchybné kolo. Chybuje se tu snadno. Nechme se překvapit, jak to dopadne,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (3. v tréninku / 3. v kvalifikaci)

Mexického závodníka po kvalifikaci může mrzet především menší chyba ve třetí zatáčce, která jej stála drahocenný čas.

„Třetí místo je pro mě popravdě trochu zklamáním. Cítil jsem, že mám na víc. Věděli jsme, že hlavní hrozbou tu pro nás bude Ferrari. Myslím, že Charles zajel famózní kolo.

Bylo to opravdu náročné. V první části kvalifikace to vzhledem k všudypřítomným červeným vlajkám bylo chaotické. Nechal jsem si nasazenou stejnou sadu, nechtěl jsem v Q1 sjet příliš mnoho pneu.

Nebylo snadné je zahřát a bez dostatečného množství odjetých kol se vyvarovat chyb. Pokud si ale chcete vybrat okruh, kde se opravdu dá závodit, pak je to tady,“ myslí si Pérez.