Verstappenovi se pro poslední měřený pokus neaktivovalo DRS

Loňský mistr světa měl po prvních pokusech ve třetí části kvalifikace náskok 350 tisícin sekundy na druhého Carlose Sainze z Ferrari.

Na rozdíl od svého rivala v boji o letošní titul Charlese Leclerca se ale nedokázal ve druhém pokusu zlepšit a propadl se za něj na druhé místo.

Bezprostředně po konci kvalifikace Verstappen nevěděl, co bylo příčinou toho, že byl tak pomalý na rovince.

„Vždy je těžké to určit. V mém posledním pokusu se buď neotevřelo DRS nebo jsem ztratil výkon. Je to škoda. Když se ale podívám celkově na tento víkend, tak být v první řadě je úspěch. Samozřejmě bych ale rád dojel ten poslední pokus,“ řekl Verstappen.

Přesto Nizozemec věří, že v závodním tempu dokáže s Leclercem v nedělním podniku bojovat.

„V posledních dvou závodech to vypadá, že jsme šetrní k pneumatikám. Zítra bude opět velmi teplo, na této trati se těžko předjíždí, ale uvidíme. Snad bude naše auto milejší k pneumatikám, teď je ale těžké to říct.“

Šéf Red Bullu Christian Horner po kvalifikaci pro Sky potvrdil, že Verstappen měl skutečně problém se systémem otevření elementu zadního křídla.

„Na konci to nebyl problém s výkonem, ale DRS, které se neotevřelo. Musíme dostat auto zpět, abychom zjistili příčinu, protože na zadní rovince, když jsme se už vraceli do boxů a chtěli to zkontrolovat, se otevřelo,“ řekl Horner.

„Nemyslím si ale, že jsme dnes udělali dost na to, abychom překonali to Charlesovo kolo. Na konci zajel pod tlakem skvělé kolo. Se startem z první řady jsem i tak spokojen.“

Pérez až pátý

Až ve třetí řadě bude druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez. Mexičana kromě obou jezdců Ferrari a týmového kolegy porazil ještě George Russell z Mercedesu.