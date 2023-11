Verstappenovi se okruh ve Vegas stále vůbec nelíbí

Úřadující mistr světa městskou trať kritizuje už od čtvrtka. Poté, co si okruh na vlastní kůži vyzkoušel, svůj názor nezměnil.

Max Verstappen (4./6.)

Zatímco třeba Lewis Hamilton je z návratu formule 1 do Las Vegas nadšen, staronový mistr světa Max Verstappen na superrychlou městskou trať nahlíží jinak. Na otázku, zda okruhu přišel na chuť, odpověděl jednoduše:

„Ne. Už jsem zažil lepší tratě, říkal jsem to už včera. Nenašel jsem tu nic nového, zajímavého. Ale jo, nějak si zvykneme. Klouže to, v prvním tréninku jsme toho moc neodjeli a chvíli trvalo, než se asfalt pogumoval. Ke konci už to bylo lepší. Dokončili jsme náš program, což považuji za hlavní.

Myslím, že měkká směs je na jedno kolo v pohodě. Na delší úseky už je to problém. Na měkkých gumách se nám moc nedařilo, takže jsme rychle přezuli na střední směs. Ani ta ale nebyla při závodních simulacích ideální, musíme zjistit, jak zmírnit degradaci pneu.

Myslím, že v porovnání s ostatními vypadáme silně. Myslím ale, že můžeme být o něco lepší. Výběr sad pro závod bude zrádný,“ předpovídá Verstappen.

Sergio Pérez (9./4.)

Mexický závodník byl ve druhém tréninku rychlejší než Verstappen a zítra bude cílit na návrat na stupně vítězů.

„Je to hodně náročný okruh. Je mi líto fanoušků, že se stalo, co se stalo. Jsem si ale jistý, že jim předvedeme pěkný závod. Přilnavost je tu špatná, což naši situaci poněkud komplikuje. Náš progres byl ale dobrý, s tím jsem spokojený,“ řekl Pérez.