Verstappenovi se nelíbila snaha Red Bullu udržet jej déle na měkké sadě pneumatik

Ve sprintu do první zatáčky si Verstappen poradil s Valtterim Bottasem a dostal se na druhé místo za Lewise Hamiltona. Ten mu však začal ujíždět, jelikož Verstappenovi začala na konci prvního stintu odcházet měkká sada pneumatik.

Verstappenova ztráta na vedoucího Hamiltona se vyšplhala na osm sekund. Nizozemec přiznal, že rychlostně v závodě na Hamiltona nestačil. Právě na konci prvního stintu pak Verstappen také komunikoval se svým závodním inženýrem, který chtěl, aby zůstal na trati, zatímco pilot dával najevo, že pneumatiky už nejsou v dobrém stavu.

„Nemůžete kontrolovat to, co dělají oni (soupeři). Jediné, co můžete kontrolovat, je to, co děláte vy. My se proto jen musíme ujistit, že jsme dnes zvolili pro nás nejrychlejší strategii,“ řekl Verstappen.

„Já chtěl do boxů, ale oni (tým) mě nezavolali, takže jsem se velmi trápil na pneumatikách. V posledních dvou kolech jsem ztratil poměrně dost času,“ dodal.

„Už jsem to říkal do vysílačky. 'Je mi jedno, jestli po zastávce vyjedu za racing pointy, protože bych je snadno předjel. Jsme rychlejší, navíc na nových pneumatikách'. Taková byla konverzace.“

Druhé místo bylo ale podle Verstappena pro Red Bull v Barceloně maximem.

„Snažil jsem se Lewise držet. On zpočátku jen šetřil pneumatiky, takže jsem se pokusil také zvolnit. Pak se ale Valtteri vrátil na třetí místo, takže jsem nemohl tolik zpomalit.

„Jakmile začal Lewis trochu více tlačit, nemohl jsem se ho rychlostně držet a zkrátka mi ujel. Od té chvíle jsem jel své tempo, snažil jsem se o nejrychlejší strategii, abych zůstal před Valtterim a myslím, že to vyšlo. Jsem velmi spokojen. Znovu jsme rozdělili oba vozy Mercedesu. Myslím, že více nyní nemohu udělat.“

Albon není spokojen

Druhý pilot Red Bullu Alexander Albon sice znovu získal body, s osmým místem z Barcelony ale není spokojen, jelikož jej celý závod provázely problémy s pneumatikami.

„Bylo to náročné odpoledne a se závodem nejsem spokojen. Bylo to skutečně zrádné a na žádné směsi jsem neměl přilnavost. V každém stintu jsem se staral o pneumatiky, ale po šesti sedmi kolech už jsem neměl žádnou přilnavost,“ řekl Albon.

„Tento rok s tím nemáme problém, takže se musíme podívat na data a uvidíme ty důvody. Nejvíce jsem se trápil ve třetím sektoru, nemohl jsem zůstat blízko za vozy před sebou, takže jsem nemohl předjíždět. Nyní musíme pochopit, proč byl dnešek tak odlišný od minulého víkendu, abychom se ve Spa mohli vrátit silnější.“