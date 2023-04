Verstappenovi se nelíbí Hamiltonovo počínání na začátku závodu

Max Verstappen poprvé v kariéře vyhrál Velkou cenu Austrálie a Red Bullu v událostmi nabitém závodě zajistil první triumf v Albert Parku od roku 2011.

Start z pole position se přitom dvojnásobnému mistrovi světa z posledních dvou let nevydařil a propadl se za George Russella z Mercedesu. V nájezdu do třetí zatáčky byl Verstappen opatrnější a toho k útoku využil Russellův týmový kolega Lewis Hamilton.

Brit byl ale na výjezdu ze zatáčky širší a podle Verstappena mu nenechal dostatek prostoru, jak nařizují pravidla.

„Z mého pohledu jsem se jen snažil zabránit kontaktu. V pravidlech je poměrně jasně napsáno, co máte na vnější straně dovoleno. Je jasné, že se to nedodrželo, ale to je v pořádku. My ale měli dobrou rychlost. I tak jsme je předjeli. Je to ale něco, co se pro příští závody musí vzít v potaz,“ řekl Verstappen.

„Měli jsme velmi pomalý start a v prvním kole jsem byl opatrný, protože jsem mohl hodně ztratit, zatímco oni mohli hodně získat.“

Samotná výkonnost jeho red bullu byla podle něj dobrá. Největší problém Verstappenovi způsobilo ředitelství závodu, které třikrát přerušilo závod červenou vlajkou.

„Myslím, že rychlost tohle auto mělo, to jste mohli hned vidět. Ale s těmi červenými vlajkami nevím, ta první zřejmě mohla být, té druhé ale opravdu nerozumím. Byl to trochu zmatek,“ řekl Verstappen.

„Ale všechno jsme přežili. Dnes jsme znovu v autě měli dobrou rychlost a vyhráli jsme, což je samozřejmě nejdůležitější.“

Jediný dramatický moment Verstappena přišel v závěru, kdy v předposlední zatáčce vyjel mimo trať, ale na druhého Hamiltona měl dostatečný náskok a zůstal tak na prvním místě.

„Nechtěl jsem si úplně probrzdit pneumatiku, tak jsem byl trochu široký, měli jsme ale dobrý náskok. Je skvělé tu vyhrát, je to moje první vítězství na této trati. I pro tým to už byla nějaká doba,“ připomenul Verstappen fakt, že naposledy se v Austrálii Red Bull z vítězství radoval v roce 2011 po triumfu Sebastiana Vettela.

Pérez po startu z boxů pátý

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez v sobotní kvalifikaci vinou problému s brzdami boural už v Q1 a do závodu nakonec startoval spolu s Valtterim Bottasem z boxů.

Mexičan se i díky vypadnutí řady soupeřů v závodě posunul na páté místo. Navíc zajel nejrychlejší kolo.