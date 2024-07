Verstappenovi jízda štěrkem roztrhala podlahu, mechanici ji opravovali při každé příležitosti

Pilot Red Bullu udělal chybu v rychlé zatáčce Copse a musel projet štěrkovou únikovou zónou, čímž si poškodil podlahu svého vozu.

„Vyjížděl jsem ze sedmé zatáčky a mířil do Copse (zatáčka devět), když začalo pršet. Takže jsem věděl, že jezdci přede mnou tam neměli ty kaluže, když jeli na hladkých pneumatikách. A já věděl, že v Q1 musíme zajet to kolo na slickách, protože nikdy nevíte, jestli déšť zesílí, pak je konec,“ řekl Verstappen.

„Přirozeně jsem se proto snažil udržet si rychlost. Zpomalil jsem, protože jsem na svém hledí viděl kapky. Ale stejně mi auto ustřelilo a já se musel snažit vyhnout zdi, když jsem vyjel mimo trať.

„Pak jsem musel projet štěrkem, který roztrhal podlahu. Z vozu jsem přišel o docela dost dílů, ale tým podle mě odvedl skvělou práci, když se pokusil opravit některé díly podlahy a pokusil se optimalizovat vyvážení mezi přední a zadní části vozu.

„V podstatě mi to ale zničilo kvalifikaci. Byl jsem rád, že jsem se s tím poškozením dostal do Q3. Být nakonec čtvrtý je možná trochu pozitivním překvapením.“

Mechanici Red Bullu se do oprav podlahy Verstappenova vozu pustili pokaždé, když Nizozemec přijel do boxů.

„V podlaze byla spousta děr, takže se to samozřejmě snažili opravit. Pár kousků tam chybělo nebo jen tak viselo. Takže se toho snažíte zbavit nebo se alespoň chcete pokusit dát pár kousků dohromady, aby to fungovalo. To v podstatě dělali. Odřízli pár kousků, které volně visely, a snažili se optimalizovat ztráty.“

Poškozená podlaha s úpravami pro každou jízdu se ale podepsala na vyvážení vozu, které musel Verstappen upravovat na volantu.

„Měl jsem drobný moment v Antree. Oni ale neustále opravovali mou podlahu, takže vyvážení vozu se každým kolem měnilo a já jsem v každém kole měnil nastavení na svém volantu, abych se pokusil najít lepší kompromis.

„Snažil jsem se jet opravdu na limitu a využít trať všude, kde to šlo. Ve srovnání s tréninkem jsem jel některými zatáčkami pomaleji, ale bylo to to nejlepší, co jsem s tím poškozením mohl udělat.“